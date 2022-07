Dieci segnali dai quali capire che siamo davvero innamorate di lui

1 Vorremmo sapere tutto di lui –

Non ci accontentiamo di un racconto a grandi linee: vorremmo conoscere anche i minimi dettagli. Dato che gli uomini di solito sono piuttosto restii nel condividere i loro pensieri e i particolari delle loro vita, possiamo considerare la sua propensione nel condividerli con noi come un segnale di apprezzamento nei nostri confronti. Meglio non essere troppo insistenti però: potremmo annoiarlo e passare per inarrestabili ficcanaso.

2 Tendiamo a incoraggiarlo e a supportarlo quando ci confida un’aspirazione o un sogno –

Quando si è innamorati di una persona, vogliamo innanzi tutto che sia felice e che abbia successo. Se ci sentiamo istintivamente portate a sostenerlo e a incoraggiarlo con ogni mezzo perché si impegni a raggiungere i suoi obiettivi, significa che lo amiamo.

3 Gli stiamo vicine nei momenti difficili –

I momenti duri sono quelli in cui si riconoscono i veri amici. Se anche le sue difficoltà non ci spaventano, ma lo rendono ancora più prezioso ai nostri occhi, non ci sono dubbi: questo è amore.

4 Ci facciamo in quattro per strappargli un sorriso –

Non riusciamo a far passare un pomeriggio senza farci vive, anche solo con un messaggino, per sapere come sta e come è andata quella sua riunione così importante. e nello stesso tempo facciamo carte false per procurare i biglietti per il concerto del suo artista preferito, di cui abbiamo parlato brevemente qualche giorno fa. Sono piccoli gesti che vengono dal cuore.

5 Lo accettiamo così com’è –

Ci piace per i suoi pregi e anche per i suoi difetti. Anzi: chi ha detto che sono difetti?

6 Ci fa piacere conoscere le persone importanti per lui -

Che si tratti di amici fraterni o di parenti e familiari, siamo sempre molto felici quando lui ci invita a stare insieme alle persone che gli sono care. Se sono importanti per lui, lo sono anche per noi.

7 Quando siamo con lui ci scopriamo vulnerabili -

Quando siamo insieme e affrontiamo argomenti delicati e importanti, ci scopriamo vulnerabili davanti a lui. Condividere pensieri e convinzioni profonde significa mettersi a nudo, con il rischio di rimanere feriti. Niente paura: anche lui probabilmente si sente così, anche se le cose che spaventano le donne sono diverse da quelle che intimidiscono gli uomini. Solo da questa disponibilità alla condivisione può nascere un legame forte.

8. Non riusciamo mai a darlo per scontato –

Qualsiasi cosa lui faccia per noi ci sorprende e ci emoziona come un regalo e non riusciamo a non dirglielo. Anche i piccoli gesti ci riempiono di gratitudine. Dal canto nostro, cerchiamo di fare lo stesso nei suoi confronti.

9 Lui è il nostro miglior amico e consigliere

– In una situazione di difficoltà o di dubbio, è la prima persona che cerchiamo per avere supporto e consiglio. E, in cambio, ci adoperiamo per essere la stessa cosa per lui.

10 Scopriamo che lui è la nostra priorità –

Questo non significa che non pensiamo ad altri che a lui e che siamo pronte a qualunque cosa pur di assecondare ogni suo desiderio. Ma, in fondo, siamo sempre disponibili a coinvolgerlo nelle nostre relazioni, attività e amicizie. E nel momento in cui lui ci cercherà, noi per lui ci saremo. Sempre.