Coppia: come scrollarsi di dosso un partner soffocante

Il partner è docile e affettuoso, la sua vita sembra non avere senso senza di noi, il suo amore è proclamato in ogni modo e in tutte le situazioni possibili: una situazione che può far sentire addirittura inadeguate. Il suo sentimento pare al di sopra delle nostre capacità di amare al punto che, anche se non è proprio il compagno che si era sognato, quello che si sarebbe voluto accanto tutta la vita, il timore di arrecare dolore o anche solo di non riuscire a ricambiare come parrebbe giusto sfocia in un senso di inadeguatezza e di frustrazione. Sbagliato: se il partner non fa per noi, meglio dirlo sempre e comunque. L'amore è eterno finché dura o almeno finché ne vale la pena.