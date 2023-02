Coppia: perché rincorriamo gli amori impossibili?

Che si tratti di un uomo già impegnato, o che “non va bene per noi”, o che sappiamo ci farà soffrire: in ogni caso non sappiamo resistere

AMORI IMPOSSIBILI: ESISTONO DAVVERO? – A volte un amore è davvero impossibile perché non esiste nella realtà, ma solo nella testa della persona innamorata. In questo caso, potremo mettere in atto lusinghe e seduzioni, potremo anche riuscire ad attirare a noi l’oggetto del nostro sentimento, ma finiremo inevitabilmente per scoprire di avere a che fare con un uomo comunissimo e non con il principe azzurro che immaginavamo. A volte si tratta di una storia che richiede un cammino così complicato e così irto di ostacoli che difficilmente riuscirà a nascere e poi a stabilizzarsi nel tempo per dare vita a quella felicità che i due innamorati si aspettano. La letteratura, ad esempio, attribuisce un destino di questo genere a Romeo e a Giulietta, oppure a Tristano e a Isotta. Si tratta di un sentimento profondo e sincero, ma che non riesce a trovare la sua strada e che per questo è destinato a far soffrire profondamente i due amanti. Appartengono a questa tipologia gli amori dell’adolescenza, che ci coinvolgono in modo totalizzante, generano dolore e ansie sconfinate e proprio per questo non si dimenticano mai.

PERCHÉ SBOCCIANO – Le persone che non vivono grande sicurezza affettiva sono le più esposte al rischio di cadere vittime di amori impossibili. Si tratta di incertezze che affondano le loro radici nell’infanzia e in legami poco stabili e poco sodisfacenti proprio nella delicata fase dei primi anni di vita: può trattarsi di un complesso di Edipo irrisolto, o di un legame con un genitore troppo autoritario o, al contrario, troppo permissivo. In questi casi, si può cercare rifugio in un amore impossibile perché un amore reale e duraturo richiede impegno e responsabilità e questo spaventa e spinge alla fuga. Oppure ci invita a prendere tempo: ci impegneremo appena saremo pronti, più in là, forse un giorno.

IL GUSTO DEL PROIBITO - L’amore è un sentimento irrazionale e spesso nasce proprio dove non si vorrebbe o dovrebbe. Lo dimostrano i numerosi casi di sorelle che si rubano il fidanzato a vicenda, i tradimenti con la migliore amica della partner, le relazioni con uomini o donne non liberi. Sono segnali di questo tipo anche la scelta di luoghi inappropriati in cui fare l’amore, nei quali è alto il rischio di essere scoperti. L’innamoramento è un fatto di chimica, è un piacersi “a pelle”. Il ragionamento e la logica contano pochissimo e subentrano semmai in un secondo momento, ovvero quando la coppia, durante la fase di avvicinamento e di esplorazione che segue alla prima attrazione, scopre di avere interessi e gusti in comune. Se il meccanismo funziona, tra i due nascerà un rapporto stabile, altrimenti, esaurita la fase del primo tumulto, si dimostrerà un altro amore impossibile.

IL DESIDERIO DI QUELLO CHE CI MANCA – A volte ci sentiamo attratti da un possibile partner perché in lui vediamo quello che desidereremmo vedere e trovare in noi stessi e invece ci manca. Ci possiamo sentire attratti ad esempio da un uomo molto più ricco di noi, perché in lui troviamo la stabilità economia a cui aspiriamo, oppure da un ragazzo di uno stato sociale inferiore al nostro perché vediamo in lui la schiettezza e la libertà da vincoli e costrizioni dai quali ci sentiamo soffocare. Lo stesso può accadere nei confronti di un grande viaggiatore, mentre, quando tocca a noi, non ce la sentiamo di uscire dal nostro guscio per nulla al mondo, o per un’infinità di altre caratteristiche. Secondo molti, gli opposti si attraggono e si completano, ma questo vale solo fino a un certo punto e se l’esempio dell’altro è un aiuto e uno stimolo a migliorare se stessi.

AMORI IMPOSSIBILI E AMORI POSSIBILI – Nessuno accetta l’idea di amare una persona che non potrà avere mai: anche quando ci troviamo a sospirare per qualcuno che riteniamo al di là dalla nostra portata, in realtà continuiamo a sperare che lui posa accorgersi di noi e ricambiare il nostro sentimento. Dato che la storia di Cenerentola e del Principe Azzurro è, appunto, una favola, se siamo incappati in un amore a prima vista impossibile non ci resta che darci da fare per cercare di concretizzarlo. Rendiamoci il più attraenti possibile, cerchiamo occasioni di incontro con l’amato bene e facciamo del nostro meglio per conquistarlo.