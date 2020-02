Coppia: il tuo fidanzato è davvero a cinque stelle?

Una prima considerazione è confortante: gli italiani sono piuttosto felici della loro situazione sentimentale. Lo rivela un’indagine realizzata dalla community internazionale di recensioni Trustpilot, secondo la quale il 38% degli intervistati è soddisfatto del proprio rapporto e attribuisce al (o alla) partner una valutazione di 4 o 5 stelle. Meno felice è invece il 13% del campione, che classifica la dolce metà con 1 o 2 stelle. Un altro 6% si definisce soddisfatto a metà e attribuisce 3 stelle al proprio rapporto. Il 16% dichiara di non sapere attribuire una valutazione a causa degli alti e bassi della propria vita sentimentale, mentre il restante 27% del campione si dichiara single e quindi non si esprime.



Le donne sono in genere più generose nell’esprimere i punteggi: il 44% valuta il proprio rapporto con 4 o 5 stelle, contro il 38% degli uomini. Una situazione inversa rispetto ad altri paesi europei, tra cui la Francia o la Germania, in cui sono le donne le più critiche nei confronti della propria relazione sentimentale. Parlando di rapporti poco soddisfacenti, invece, le donne assegnano alla propria dolce metà una sola stella nell’8% dei casi; gli uomini – invece – nel 13%.



Al di là dei sondaggi, però, quali sono i requisiti che un partner dovrebbe possedere per essere il perfetto principe azzurro e poter rientrare nella categoria Deluxe? Ne abbiamo immaginate dieci.

1 E’ innamorato (di noi, ovviamente) – Non è una caratteristica vera e propria: è piuttosto un pre-requisito. Ma, con i tempi che corrono, meglio non dare nulla per scontato.

2 E’ intelligente e spiritoso – Certo, la mente vuole la sua parte e un po’ di cultura non guasta. Ma anche il buon umore e la capacità di sorridere sono importanti: la vita è già così complicata!

3 E’ empatico e rispettoso - Rispetta il nostro pensiero, anche quando non lo condivide, e ascolta sempre quello che abbiamo da dire.

4 E’ carino (fisicamente) ed è un amante perfetto – Dichiamolo: la chimica deve funzionare e certe gioie della vita sono indispensabili, che diamine!

5 Ci completa – Le due mezze mele devono anche sapersi compensare a vicenda: insomma, quando andiamo fuori dai gangheri, almeno lui deve saper mantenere la calma.

6 Non si tira indietro davanti alle difficoltà – Poter contare su una valida spalla è una certezza importantissima, per quanto ci piaccia essere forti e indipendenti.

7 Ha i nostri stessi valori – Sulle cose che contano davvero la pensa come noi e questo rende facile intendersi al primo colpo e fare le stesse scelte senza esitare.

8 E’ fedele e sincero – Non abbiamo bisogno di ficcare il naso nelle sue e-mail e nella cronologia del suo browser: la foto della ragazza comparsa sul suo profilo instagram è semplicemente quello di una vecchia amica che sta per venire a cena da noi, sposatissima e mamma di sei figli.

9 E’ il nostro migliore amico – Non potremmo confidarci con nessun altro e provare lo stesso senso di conforto e di sostegno.

10 – Ci accetta come siamo ma ci stimola a essere sempre migliori – E’ il nostro punto di partenza per muoverti alla conquista del mondo.

Se il nostro (o la nostra) compagna ha due terzi di queste caratteristiche, siamo davvero fortunati. L’unica cosa che dobbiamo fare per essere felici è dedicarci con attenzione ad essere la stessa cosa per lui (o lei). Renderlo felice come lo siamo noi è il modo migliore per non lasciarselo scappare. Perché è davvero un fidanzato non a cinque, ma a sette stelle.