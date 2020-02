Coppia: dieci ragioni per cui vale la pena essere fedeli

1 – La fedeltà è un fatto di amore – Essere fedeli al (o alla) partner significa provare un sentimento più grande di ogni possibile tentazione. E’ una consapevolezza molto gratificane per entrambi sapere di essere gli unici l’uno per l’altra.



2 – La fiducia è una cosa seria – Ci è costato tempo ed energia conquistarla e sarebbe un vero peccato perderla in un solo istante. Anche perché potrebbe essere impossibile tornare sui propri passi e riottenerla una seconda volta. E sulla fiducia si fonda tutto il rapporto: non è saggio metterla in pericolo, soprattutto per una storia di poco conto.



3 – La gelosia è un mostro con gli occhi verdi – La gelosia divora letteralmente sia chi la prova sia chi ne è oggetto. Ancora una volta: siamo sicuri che valga la pena scatenare questo mostro, dagli effetti imprevedibili?



4 - Se ci sono figli – Sono le prime vittime quando i rapporti tra mamma e papà si guastano. Se non vogliamo mantenerci in carreggiata per noi stessi o per il partner, facciamolo almeno per i bambini.



5 – La fedeltà fa bene alla salute – La serenità è un ottimo alleato di buona salute e longevità. Lo stress. Invece, oltre a provocare fatica e insoddisfazione, può logorare la salute e minare il nostro benessere psicofisico.



6 - Il premio è la serenità – I rapporti occasionali regalano qualche brivido e un pizzico di adrenalina. Una relazione stabile a cui essere fedeli è invece garanzia di stabilità e di serenità: è anche un investimento a lungo termine e ripaga con gli interessi. Insomma, essere fedeli ci ripagherà per molto tempo.



7 - Basta un po’ di fantasia – Scoprire lati nuovi ed eccitanti nel nostro partner è facile: basta essere fantasiosi e attenti. Insomma, non serve svolazzare di fiore in fiore per non cedere alla monotonia: le persone si trasformano ogni giorno, basta voler scoprire che cosa c’è di nuovo in loro.



8 - Questione di coscienza – Tradire il proprio compagno comporta una certa quota di senso di colpa. Chi è fedele, invece, è in pace con la propria coscienza. Anche questo è un bell’aiuto per la serenità e l’armonia. E che dire della continua ansia di essere scoperti?



9 - E se incontri un tipo peggiore del tuo partner? – Forse è l’insofferenza nei confronti del nostro partner o dei suoi difetti, veri o presenti, a farci cercare una diversa compagnia. Attenzione però: può sempre capitare di cadere dalla padella nella brace. E se il nostro lui (o lei) “ufficiale” ci scopre, potremmo trovarci a mal partito. Ancora una volta valutiamo con attenzione se il gioco vale la candela.



10 – Provato una volta… - …potremmo scoprire che ci piace. Soprattutto se la passiamo liscia. Peccato che i traditori impenitenti non piacciano a nessuno. Nemmeno agli eventuali partner occasionali.