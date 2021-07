Coppia e vacanze: evitare i musi lunghi prima di partire si può, ecco come

Dopo un periodo così difficile e lungo a causa della pandemia , stress e tensione sono ai massimi livelli; se aggiungiamo l’ansia della partenza basta davvero poco per accendere la miccia e far divampare un incendio nella coppia . Quando volano parole grosse e i musi lunghi si sprecano, è facile mettere a rischio la felicità delle vacanze a due , ma rimettere le cose a posto è possibile.

D’altra parte, litigare è parte dello stare insieme, anche quando amore ed armonia sono le parole d’ordine della coppia.

Se stanchezza, ansia e stress prendono il sopravvento, rendendo tutto difficile e cupo, perdere la pazienza e sbottare è quasi automatico.

In prossimità delle tanto sospirate vacanze, bisogna limitare i danni e al posto del muso lungo, dei messaggi che non arrivano, delle cene silenziose e meste che preludono a serate all’insegna della tristezza, bisogna correre ai ripari e cercare di seppellire l’ascia di guerra.



Chi abbia torto o ragione, poco importa: con calma e tenerezza tutto si può risolvere, a maggior ragione se ci aspetta un periodo di svago e di felicità a due.

Peccati di gola: una delle astuzie più efficaci è senza dubbio quello della cenetta romantica. Quando il palato è soddisfatto, una sensazione di generale benessere e appagamento si diffonde e arriva anche all’anima. Non serve poi molto: qualche candela accesa, un goloso manicaretto (se non abbiamo tempo, avvaliamoci delle consegne a domicilio) preceduto da un brindisi con bollicine, qualche risata e tanta dolcezza. Resistere e mantenere freddezza e distacco è impossibile; il finale? Non è sempre scontato, ma non per questo dobbiamo sottovalutarlo: allentare la tensione prepara in ogni caso ad un clima di maggior complicità. Se poi sotto il vestito la lingerie è quella giusta, allora potrebbe davvero esserci una conclusione di serata ad alto tasso di passione.

Un film sul divano: se la cenetta è troppo impegnativa, oppure siamo di fretta, o comunque non rientra nel nostro modo di fare, pensiamo a una seratina in casa dedicata al cinema. Sapersi abbandonare sul divano a volte è difficile e sembra quasi un miraggio, ma ora è il momento di lasciare la mente sgombra dalle mille cose che abbiamo sempre da fare e programmare. Oggi ordinare una pizza o un poké a base di pesce crudo accompagnato da riso, frutta e verdura è facilissimo: è bello e romantico guardare un film stando fianco a fianco e poi commentare, ridere o riflettere insieme su quel che si è visto. Per rimettere in equilibrio una situazione difficile, può bastare anche solo condividere piccole cose quotidiane, che possono assumere tuttavia una grande importanza. Gesti semplici, ma di grande efficacia.

Una fuga romantica: una vacanza non può assolutamente tollerare bronci o musi lunghi. Non solo rischia di diventare un inutile esborso di denaro, ma è anche capace di farci più male che bene. La soluzione per ritrovare l’armonia perduta è ricavare un piccolo spazio in agenda per organizzare una fuga romantica a stretto giro di posta. Uscire di casa e proiettarci in un contesto romantico è incredibilmente utile: che si tratti di una sola notte o di un weekend, l'importante è che relax e svago siano assicurati. Allontanarsi dalla consueta routine è quanto mai salvifico, soprattutto se ci si concentra solo sullo stare bene insieme. La lontananza consente di vedere le cose e le situazioni in una diversa prospettiva e porre l’accento sulla parola "noi". Un ottimo punto di partenza in vista delle vacanze.

Ritrovarsi e riscoprirsi: a volte, senza rendersene conto, ci si allontana e poco per volta ci si ritrova quasi estranei senza sapere nemmeno perché. Ritrovare l'intesa perduta è possibile, basta pensare a quelle piccole cose che all’inizio della storia ci rendevano felici. La semplicità di una passeggiata in cui, mano nella mano, anche in perfetto silenzio, liberiamo la mente, alleggeriamo lo spirito e allontaniamo i malumori è un buon inizio. Dopo cena, un dolcetto e una conversazione all’insegna della spensieratezza sono quanto di meglio per stemperare la tensione; prima di andare a nanna, la doccia a due e un massaggio reciproco faranno il resto. Sì a un po' di musica, da ascoltare come sottofondo mentre scivoliamo tra le braccia di Morfeo: perfetta per archiviare una giornata dedicata allo stare bene insieme. Pensare alle vacanze adesso si può e si deve: sentiamoci liberi di sognare.

Una nuova intimità: il talamo è sempre fondamentale nella vita di coppia. La dimensione fisica infatti è al primo posto tra i collanti di un buon rapporto, anche di lunga durata. Un incontro bollente è sicuramente il miglior medicamento per sistemare la relazione di coppia e lasciare che i litigi siano solo uno sbiadito ricordo. Passata la tempesta, diamo sfoggio delle nostre armi migliori: doccia, profumo, lingerie da urlo per un risultato garantito ed una pace solenne e duratura. Un buon sonno ristoratore avvinghiati sotto le lenzuola è il suggello di una riconciliazione perfetta per iniziare le vacanze alla grande.