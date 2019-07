Coppia: dieci cose da non fare quando sei arrabbiata

NON ATTACARTI AL MOTIVO DELLA LITE – Invece di insistere sui motivi del litigio, focalizza lo sforzo su una possibile soluzione, possibilmente condivisa: non sprecare energie su un’attività inutile e faticosa come litigare. Di solito, tra l’altro, si bisticcia per cose banali e facili da risolvere con un po’ di buona volontà.



NON INSISTERE A OLTRANZA – Dopo aver spiegato il tuo punto di vista, possibilmente in modo calmo e assertivo, dai un taglio all’argomento. Durante un litigio anche i momenti di silenzio hanno il loro peso: in queste pause l’altro ha modo di prendere in considerazione il nostro messaggio e metabolizzarlo, senza sentirsi aggredito. E, chissà, potrebbe anche darci ragione. O noi a lui.



NON RIVANGARE COSE VECCHIE – Se stai litigando per un motivo, limitati a quello, senza tirare in ballo altri fatti anche lontani nel tempo. Meglio focalizzare l’attenzione su quello che sta capitando qui e ora.



NON ANDARE VIA VOLTANDOGLI LE SPALLE ALL’IMPROVVISO – Girarsi e abbandonare la stanza, magari sbattendo la porta, è una pessima idea. Unico motivo per cui è concesso un time out è concordare una breve pausa per recuperare la calma. Se senti il bisogno di allontanarti, non stare via troppo a lungo: appena sei tornata padrona di te stessa, ritorna e fai un gesto distensivo.



NON TACERE PER AMOR DI PACE – E’ una strategia di corto respiro. Se ci sono cose o atteggiamenti che ci feriscono, è indispensabile chiare la situazione e ottenere quello che ci serve per stare bene (entro limiti ragionevoli, ovviamente). L’importante è esprimersi con gentilezza e rispetto per l’altro.



NON ESSERE AGGRESSIVA NELL' ESPRIMERE LE TUE EMOZIONI– Se senti che la collera ti fa ribollire, scegli un modo e un luogo appartato per sfogarti. Aggredire il partner non è mai una buona idea, specie se non hai il pieno controllo delle tua azioni. Cerca un luogo riservato della casa o meglio ancora, esci per una passeggiata e concediti un pianto liberatorio o un urlo terapeutico.



NON E’ INDISPENSABILE CHIEDERE SCUSA – O per lo meno non subito e non finché sei arrabbiata, o se lo è il tuo lui. Chiedere scusa e accettare quelle altrui richiede un animo sereno e una buona disposizione d’animo. Il momento giusto è quando il litigio si esaurisce e lascia quel po’ di amaro in bocca: è questo il momento in cui esprimere all’altro, ma anche a se stessi, il proprio dispiacere.



NON MISCHIARE I SENTIMENTI CON I PROBLEMI – Tutto quello che proviamo dopo un litigio non ha molto a che vedere con la causa dello scontro. Meglio tenere separati i due aspetti, per aprire una conversazione costruttiva su quello che è successo.



NO AI DOPPI SENSI – Se ci siamo scontrati con il partner, vuole dire che qualcosa non ha funzionato nella comunicazione tra noi. Non c’è nulla di peggio in questi casi che ricorrere a doppi sensi, frasi sibilline e parole che possono restare non comprese, generare altri equivoci e magari offendere.



NON PRENDERTELA: L’AMORE E’ LITIGARELLO – Bisticciare capita a tutti e non è di per sé un sintomo di cattiva salute del rapporto o che l’amore sta venendo meno. L’importante è non scatenare troppa aggressività e non perdere un atteggiamento costruttivo. I litigi, se gestiti in odo sano, servono a confrontarsi e anche a crescere insieme.