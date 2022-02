Coppia: come tenersi stretto un compagno, magari per sempre

Il tema, adesso, è: come fare per tenerselo stretto, dato che un uomo così è più raro di una mosca bianca? Osservando come si comportano le coppie di lunga durata, pur nelle mille varianti legate alle personalità e alle vicende di ciascuno, si notano alcuni elementi comuni: i rapporti stabili si fondano sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sulla confidenza e sull ’amore. Laddove quest’ultimo non è necessariamente il sentimento impetuoso e passionale che ci scuote nelle prime fasi della relazione, ma la capacità di accoglienza e l’empatia profonda che si stabilisce passato il primo ed emozionante momento della scoperta reciproca. In ogni caso, non devono mancare la chimica di coppia e la capacità di ridere e divertirsi insieme.

FIDUCIA E RISPETTO – Sono due sentimenti che vanno di pari passo e che, anzi, sono le due facce della stessa medaglia. Avere fiducia nel nostro partner implica la certezza che lui ha rispetto per noi: sappiamo cioè con sicurezza che si comporta correttamente nei nostri confronti, non tradisce i nostri sentimenti, non ci abbandonerà nel momento in cui avremo bisogno di lui, nella buona e nella cattiva sorte. E, dunque, lo stesso vale reciprocamente: dobbiamo essere per lui quello che vogliamo lui sia per noi. E viceversa.

CONFIDENZA RECIPROCA – Non è detto che dobbiamo essere completamente trasparenti uno di fronte all’altro (ciascuno ha diritto a una propria area intima e riservata), ma la condivisione è uno degli elementi su cui si costruisce la fiducia reciproca. La certezza che non ci sono segreti uno per l’altro, per lo meno non sulle cose importanti, e trasmettergli la sicurezza che, qualunque cosa accada, lui potrà aprirsi con noi e che noi lo sosterremo in qualunque situazione, è uno dei pilastri per una relazione stabile. Incoraggiamolo, quindi, nelle sue iniziative, rinunciamo almeno ogni tanto, alla tentazione di fare la parte dell’avvocato del diavolo, facciamogli sentire in ogni caso che siamo dalla sua parte.

QUESTIONI DI CHIMICA – L’intesa sessuale è sempre fondamentale. La passione, se coltivata nel giusto modo, non si spegne con il passare del tempo: magari non sarà più impetuosa e irrefrenabile come nei primissimi tempi, ma diventerà più intima e altrettanto appagante. È fondamentale mantenere accesa la sua curiosità e sorprenderlo, almeno ogni tanto, con qualcosa che non si aspetta: anche se siamo insieme da tanto tempo non smettiamo di sedurlo, curiamo il nostro aspetto, facciamo del nostro meglio per apparire desiderabili ai suoi occhi. Troviamo anche un equilibrio tra ciò che ciascuno si aspetta dall’altro: se noi desideriamo baci e carezze e lui invece un trasporto da scintille, prendiamo coscienza delle diverse aspettative e troviamo un punto di incontro.

LA TELEPATIA NON È SCONTATA - Se desideriamo qualcosa da lui, è inutile aspettare che “ci arrivi da solo”: potrebbe non accadere mai e non dobbiamo restarci male per questo. Chiediamo direttamente, ma con tatto, ciò che desideriamo. E da parte nostra, siamo proprio certe di sapere quello che gli passa per la testa in ogni momento? Questa falsa sicurezza potrebbe farci cadere in errori clamorosi. Anche se ogni tanto è belli immedesimarsi nell’altro al punto da prevenire i suoi desideri e le sue aspettative, evitiamo di prendere iniziative in sua vece. Invitiamolo invece ad aprirsi con noi e a confidarci il suo pensiero, offrendogli magari consiglio e sostegno.

A CIASCUNO I SUOI SPAZI – Lasciare al nostro partner il suo spazio, conservandone un po’ per noi nello stesso tempo, è un ottimo modo per dare ossigeno al rapporto. Coltivare un interesse personale, avere una propria cerchia di amici da frequentare (insieme ma anche separatamente), concedersi ogni tanto un momento di svago personale, come una giornata o un fine settimana per sole donne o di soli uomini, è giusto e importante per entrambi.

RIDERE INSIEME – La capacità di ridere e divertirsi insieme è un toccasana per ciascuno dei partner e per la coppia nel suo insieme. Lasciamo emergere, ogni tanto, il bambino che c’è in noi e lasciamoci andare alla spensieratezza. Ridere scarica le tensioni, abbatte lo stress e ci fa dimenticare tutto e tutti almeno per un po’. Può sembrare difficile, in tempi complicati come quelli che stiamo attraversando, ma recuperare questa dimensione è bello e utile: tornando indietro con la memoria al momento del nostro innamoramento di solito le prime cose che si ricordano sono proprio il senso di spensierata leggerezza che ci accompagnava in quei momenti. Ritrovarlo non è impossibile: ridere insieme ci alleggerirà il cuore e ci renderà desiderabili l’uno agli occhi dell’altra.