Coppia: con la choremance le attività quotidiane diventano romantiche

LA CHOREMANCE È UN BENE O UN MALE PER LA COPPIA? – La choremance è solo l’ultima di una lunga serie di tendenze che invitano a costruire l’intesa di coppia sulle realtà più strane e diverse: dal “Grim Keeping”, in cui l’affinità si basa sulla condivisione di antipatie e sui fastidi condivisi più che sui valori condivisi, al "Freak Matching" in cui la relazione si fonda su interessi curiosi e di nicchia, comprese piccole manie e fissazioni eccentriche e intime. Nel complesso, sembra che le choremance siano un fatto positivo per la coppia, perché unisce i due partner su aspetti della vita quotidiana e punta a costruire la relazione sulla vita concreta. Questo tipo di conoscenza iper realistica può costruire fiducia e intimità emotiva più velocemente di una serie di cene e aperitivi in locali eleganti. La chiave, come sempre, è l'equilibrio: le choremance funzionano bene quando completano, non sostituiscono, il tempo di qualità e intenzionale che ciascuno dei due partner riserva all’altro.