Coppia: con la choremance le attività quotidiane diventano romantiche
Una tendenza che, fin dal nome, unisce "chore", faccenda domestica, e "romance", romanticismo: è la morte del dating o solo un inno alla praticità?
Una volta, una coppia al primo appuntamento si incontrava a cena, in un bel ristorante intimo, oppure per un happy hour, o tutt’al più in un giardino fiorito o a una mostra d’arte. Oggi le cose sembrano ben diverse: oggi, se ci si dà appuntamento al parco, è per far passeggiare il cane e al ristorante si preferisce il supermercato, mentre si fa la spesa settimanale. È la morte del romanticismo? Niente affatto: è choremance, l’ultima tendenza in materia di dating e di primi appuntamenti. Per molti si tratta solo di un approccio pratico alla scelta di un luogo di incontro, secondo altri è lo sviluppo più deprimente dall'invenzione delle app di incontri.
CHOREMANCE: PRATICITÀ BATTE ROMANTICISMO? – Complice la sgradevole esperienza di aspettare per ore in un locale sotto gli occhi di tutti un partner che non si presenta al primo appuntamento, un incontro armati di carrello della spesa o in palestra mentre si pedala su una cyclette offre almeno la consolazione, se qualcosa va storto, di aver rifornito la dispensa o di aver bruciato una buona quota di calorie. Sarà una magra consolazione, visto quanto sono sempre affollate le agende di impegni quotidiani: la consapevolezza di non aver perso tempo prezioso è meglio che niente. È questo uno dei punti di forza della choremance. Il termine è stato coniato da “Plenty of Fish”, una delle più diffuse e storiche piattaforme di incontri online al mondo, e risulta composto dall’unione delle parole chore e romance: il primo significa lavori domestici e il secondo romanticismo: dalla loro unione discende la parola che descrive un fenomeno più diffuso di quanto non si pensi, ovvero incontrarsi per fare… i lavori di casa o per svolgere un’altra attività quotidiana. La pratica circa il 42% dei single, a volte senza nemmeno rendersene conto: l’’appuntamento, quello sì, è del tutto intenzionale, ma unisce, per così dire, l’utile al dilettevole. La choremance consiste proprio nel trasformare un’attività quotidiana, dalla spesa alla palestra, in appuntamento di cuore, integrando un evento romantico nelle consuete attività quotidiane.
UN OTTIMO TEST PER LA COMPATIBILITÀ DI COPPIA – DI solito una coppia si concede alcuni incontri prima di mettersi alla prova in un’esperienza in cui emergono i veri lati del carattere, come una breve vacanza o la condivisione di certi aspetti della vita a due. La choremance, invece, sembra essere un modo sorprendentemente efficace per testare la compatibilità a due. Pare che non ci sia nulla di più efficace che trovarsi davanti a una casa da pulire, o un animale da gestire, o un lungo viaggio in auto in cui condividere spese e itinerario, per mettere subito alla prova la compatibilità reciproca e il vero atteggiamento nelle situazioni quotidiane. Niente impedisce di alternare gli appuntamenti tradizionali, dedicati solo al piacere di stare insieme in modo tradizionale, magari a cena o in un pub, e altri all’insegna della praticità e delle incombenze quotidiane. Ci si può vedere per fare la spesa, per allenarsi in palestra, persino per fare la coda in un ufficio pubblico: tutto può diventare romantico se i due partner lo decidono e se scelgono di sfruttare ogni momento per stare insieme.
COME E DOVE PRATICARE LA CHOREMANCE – Anche se gli americani tendono a interpretare la choremance in modo piuttosto esteso, ovvero includendo nel dating anche attività che per la nostra sensibilità suonano un po’ eccessive, come le pulizie di casa o la spesa settimanale, ecco una serie di attività da praticare “a quattro mani” per un choremancing efficace e di successo. Il giardinaggio può offrire una buona occasione, specie se già sappiamo che la potenziale dolce metà è appassionato e competente. Oppure la passeggiata al parco per lasciar scorrazzare i cani: mentre gli animali si divertono, gli umani hanno tempo e luogo per chiacchierare tranquilli. Anche l’allenamento in palestra è un classico, specie se i due sono competitivi: lo stesso vale per moltissimi sport, dallo sci, al tennis alla corsa, perché allenarsi in due è divertente, motivante ed efficace. Anche cucinare insieme è un ottimo passatempo: dalla preparazione dei tortellini per una cena con gli amici (o semplicemente a due), al frequentare un corso di cucina, se entrambi sono una frana ai fornelli.
LA CHOREMANCE È UN BENE O UN MALE PER LA COPPIA? – La choremance è solo l’ultima di una lunga serie di tendenze che invitano a costruire l’intesa di coppia sulle realtà più strane e diverse: dal “Grim Keeping”, in cui l’affinità si basa sulla condivisione di antipatie e sui fastidi condivisi più che sui valori condivisi, al "Freak Matching" in cui la relazione si fonda su interessi curiosi e di nicchia, comprese piccole manie e fissazioni eccentriche e intime. Nel complesso, sembra che le choremance siano un fatto positivo per la coppia, perché unisce i due partner su aspetti della vita quotidiana e punta a costruire la relazione sulla vita concreta. Questo tipo di conoscenza iper realistica può costruire fiducia e intimità emotiva più velocemente di una serie di cene e aperitivi in locali eleganti. La chiave, come sempre, è l'equilibrio: le choremance funzionano bene quando completano, non sostituiscono, il tempo di qualità e intenzionale che ciascuno dei due partner riserva all’altro.