Coppia, le bandiere dell’amore: rosse, verdi e anche beige

BEIGE FLAG, IL SIGNIFICATO – Il beige è un colore neutro, un marroncino chiaro che, a ben vedere, tira un po’ al grigio. Se nel vestiario e nell’arredamento si accompagna bene con tutto e può costituire un comodo disimpegno, nelle relazioni di coppia non è invece un buon segnale. Proprio in virtù del suo carattere indefinito e neutro, evoca subito un’idea di grigiore e di noia. Senza essere quindi segno di un difetto e di un’abitudine da evitare, come una red flag, una bandiera beige indica la poca voglia di impegnarsi e la pericolosa tendenza a scivolare nella monotonia e questa, si sa, è una potente nemica della salute di una relazione. La beige flag può assumere però anche un altro significato, soprattutto sui siti di dating: un elemento beige flag qui indica alcuni aspetti caratteristici, non proprio sgradevoli di un potenziale partner, ma da accettare con condiscendenza e sopportare con un pizzico di stoicismo, come starnutire vigorosamente in privato (ma non in pubblico) o rubare i calzini della partner, anche se il piede di lei è notevolmente più piccolo. In ogni caso, pur non essendo un elemento di pericolo immediato, una beige flag è qualcosa di cui è bene essere consapevoli e a cui prestare un po’ di attenzione. L'utilizzo della bandiera beige sui social, in particolare su TikTok, vuole invece segnalare le esperienze e i comportamenti che, per quanto non pericolose in sé, sono del tutto privi di spunti eccitanti o divertenti; insomma, proprio come il colore della bandiera che li contrassegna, sono di una noia mortale, letale anche per la relazione. La consuetudine di introdurre una "bandiera della noia" è sembrato opportuno perché questo sentimento di insinua spesso tra i partner in modo subdolo, senza che questi se ne accorgano, e può costituire un fattore tossico.