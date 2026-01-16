Coppia, le bandiere dell’amore: rosse, verdi e anche beige

Dopo i contrassegni di alert e di via libera, ora c’è anche il segnalino della noia, che mette a rischio la relazione
Chi vive in coppia deve fare attenzione ai colori: ci sono le red flag, o bandiere rosse, che indicano un potenziale pericolo per la vita a due o un divieto da rispettare a ogni costo; le green flag che segnano invece semaforo verde e via libera. Più difficile, invece, è capire il significato delle beige flag, ormai molto utilizzate sui social e sulle piatteforme di dating.
BEIGE FLAG, IL SIGNIFICATO – Il beige è un colore neutro, un marroncino chiaro che, a ben vedere, tira un po’ al grigio. Se nel vestiario e nell’arredamento si accompagna bene con tutto e può costituire un comodo disimpegno, nelle relazioni di coppia non è invece un buon segnale. Proprio in virtù del suo carattere indefinito e neutro, evoca subito un’idea di grigiore e di noia. Senza essere quindi segno di un difetto e di un’abitudine da evitare, come una red flag, una bandiera beige indica la poca voglia di impegnarsi e la pericolosa tendenza a scivolare nella monotonia e questa, si sa, è una potente nemica della salute di una relazione. La beige flag può assumere però anche un altro significato, soprattutto sui siti di dating: un elemento beige flag qui indica alcuni aspetti caratteristici, non proprio sgradevoli di un potenziale partner, ma da accettare con condiscendenza e sopportare con un pizzico di stoicismo, come starnutire vigorosamente in privato (ma non in pubblico) o rubare i calzini della partner, anche se il piede di lei è notevolmente più piccolo. In ogni caso, pur non essendo un elemento di pericolo immediato, una beige flag è qualcosa di cui è bene essere consapevoli e a cui prestare un po’ di attenzione. L'utilizzo della bandiera beige sui social, in particolare su TikTok, vuole invece segnalare le esperienze e i comportamenti che, per quanto non pericolose in sé, sono del tutto privi di spunti eccitanti o divertenti; insomma, proprio come il colore della bandiera che li contrassegna, sono di una noia mortale, letale anche per la relazione. La consuetudine di introdurre una "bandiera della noia" è sembrato opportuno perché questo sentimento di insinua spesso tra i partner in modo subdolo, senza che questi se ne accorgano, e può costituire un fattore tossico.
PERCHÉ CI SI TRASFORMA IN COPPIE BEIGE FLAG - In una coppia "beige flag" la relazione si trasforma in un fatto funzionale, in cui ci si organizza, ci si ama come al solito, ma senza alcuna partecipazione emotiva, e quindi non più come prima. Si vivono giornate sempre uguali, non si litiga ma non ci si incontra neppure, mentre il desiderio, più che spento, è sopito. La coppia non scoppia, ma languisce. Le ragioni per cui si scivola in questo orizzonte indistinto e noioso possono essere varie e diverse.
- Il timore dello scontro: per rifuggire a tutti i costi dalle occasioni di lite, si finisce per non parlare più. Accade perché confondiamo l'armonia con l'assenza di confronto, dimenticando che la diversità di opinioni, manifestata nel rispetto reciproco, non è un segnale di crisi, ma arricchisce la relazione.
- La mania del controllo emotivo - L'eccesso di controllo delle proprie emozioni, sempre nell'ottica di evitar scontri e discussioni, ci può portare a negare le nostre emozioni fino a soffocarle, per amore del quieto vivere, perdendo la vitalità che alimenta la vivacità della reazione.
- Il rifiuto del disagio emotivo - Il vero amore implica il brivido, l'ansia, la sensazione di farfalle nello stomaco. Se eliminiamo questi brividi a favore di un benessere permanente, rischiamo di scivolare in un tranquillo tran-tran che alla lunga può uccidere ogni stimolo.
UNA FASE NORMALE DELLE RELAZIONI LUNGHE - La noia, è importante sottolinearlo, entro certi limiti è una componente di molte relazioni, comprese quelle di lunga durata. Il tranquillo tran tran, che viene stigmatizzato come il nemico numero uno della vita di coppia, non significa che la storia sia finita: può essere solo un “periodo neutro” da cui si può uscire, se entrambi i partner scelgono di rimettere energia nella relazione. Il problema non è quindi la tranquillità, che può essere il segnale di un'intesa matura e profonda, ma la sua trasformazione in passività e in indifferenza. Al contrario, la beige flag può essere una base preziosa da cui ripartire: due persone che stanno bene insieme possono vivere con tranquillità senza rinunciare alla passione, ma conoscendosi nel presente e scoprendo nuovi aspetti dell’altro.