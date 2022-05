Coppia: 10 cose semiserie da chiedergli al primo appuntamento

SE LA CONVERSAZIONE LANGUE

trasformarsi in qualcosa di più,

imbarazzo

rivelarci qualcosa

– Può succedere, anche tra persone solari e facili all’amicizia, che dopo una serie di momenti animati, la conversazione languisca. Se questo accade perché la fase della semplice compagnia sta cominciando ail silenzio può essere utile, perché la trasmissione di messaggi passa ai linguaggi non verbali, più efficaci e intensi di mille parole. Se invece questo tipo di comunicazione non ci è gradito o se il silenzio comincia a velarsi di, possiamo ricorrere a qualche domanda che, oltre a fornirci un nuovo spunto di chiacchiera, può anchedel nostro nuovo amico, per farci capire chi abbiamo di fronte e come la pensa su una serie di argomenti, anche importanti e intimi.

QUESTIONI DELICATE

massimi sistemi

linguaggio del corpo:

bugia

Ecco allora dieci domandine,

– Anche se in realtà moriamo dalla voglia di sapere come la pensa sul matrimonio, sui figli e sulla fedeltà di coppia, ricordiamoci che siamo al primo appuntamento. Meglio lasciare le dispute suia un prossimo incontro, anche per evitare il rischio di vederlo fuggire a gambe levate. Ci sono però altri mezzi per farlo sbottonare un po’, o almeno per far emergere qualche segnale rivelatore. Osserviamo innanzi tutto il suose lo vediamo improvvisamente assumere una postura “chiusa”, ad esempio con le braccia incrociate sul petto o se si ritrae all’improvviso, come per mettere distanza tra lui e noi oppure, a maggior ragione, se lo vediamo accigliarsi, non ci sono dubbi: abbiamo toccato un punto sensibile. Meglio fare marcia indietro subito, se non vogliamo compromettere il resto della serata. Possiamo tentare, invece, un cauto avvicinamento alle questioni che ci interessano, ricordando che il tasso diè altissimo, dato che ci troviamo al primo appuntamento e che lui di sicuro, sta tentando di apparire al meglio di sé.in apparenza facili e salottiere, ma che possono aprirci la porta del suo mondo interiore senza spingerlo sulla difensiva. Le proponiamo in ordine di intensità “crescente”: ciascuno deve capire se e quando è il caso di lasciar perdere o di cambiare strada in fretta: chissà magari ha anche lui un elenco simile nell’angolo della sua mente, per metterci alla prova: in questo caso vale la pena parlare liberamente, anche se una certa riservatezza è sempre opportuna.

- Come immagini te stesso fra cinque anni?

- Sei superstizioso?

- Come è per te la vita perfetta?

- Chi è la persona che più conta nella tua vita? –

- Cosa apprezzi di più nel tuo migliore amico? –

- Ritieni di essere una persona felice?

- Quanti anni avevi quando hai cominciato a uscire con le ragazze?

- Sei ancora amico delle tue ex? –

- Credi nell'amore? –

- Qual è la cosa che rende davvero bella una relazione?

– La sua risposta ci illuminerà sulle sue aspettative per il futuro. Se ci parla solo di carriera e di denaro, mettiamoci il cuore in pace: ci aspettano molte serate solitarie e weekend senza di lui.– In questo caso proibito regalargli un gattino tutto nero: meglio un bel cornetto di corallo.– Anche questa è una domanda rivelatrice: magari non scopriremo le sue reali prospettive, ma per lo meno scopriremo se preferisce fare le vacanze in mare o in montagna.Attenzione: se a 30 anni o più parla ancora della mamma, conviene fare una seria pensata.Un altro modo indiretto per scoprire tante cose di lui. Meglio se il discorso sugli amici è stato introdotto prima, però.– Questa è una domanda da cento milioni, che racconta tanto di una persona. Lasciamola cadere sul tappeto e vediamo che cosa succede– Un modo indiretto, prendendola alla lontana, per introdurre il tema dell’amore.Altro punto critico, da affrontare con la massima cautela: gli uomini di solito non amano parlare delle loro ex, soprattutto all’inizio di una nuova storia.La risposta dovrà essere un bel sì, senza esitazione.– Anche qui, il tema è delicato, da affrontare solo le condizioni lo permettono. Eppure, è il punto cruciale: tanto vale sapere subito come la pensa.