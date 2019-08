Coccole e abbracci: il modo migliore per iniziare la giornata

Aprire gli occhi, sgranchirsi un pochino gambe e braccia e trovare accanto il nostro lui: cosa c'è di meglio che approfittare di questa vicinanza e dei ritmi rilassati delle vacanze per coccolare un po' il partner?



Di certo, un buongiorno all'insegna dell'eros sarà sicuramente molto gradito dal momento che, come conferma la scienza, mentre le signore hanno il picco di ormoni pronto per essere utilizzato proprio prima di andare a dormire, il signori uomini sono decisamente più attivi al risveglio, quando, belli riposati e pronti ad affrontare la giornata, sono al massimo delle forze e del vigore.



D'altra parte, gli studiosi spiegano che, proprio per l'accumulo di testosterone che viene prodotto durante la notte, il sorgere del sole è proprio il momento in cui i maschi godono di maggiore energia.

Niente di meglio allora che cogliere la buona occasione per svegliare piacevolmente il nostro lui e dare alla vacanza un inizio hot.



Il buongiorno si vede dal mattino: come resistere al richiamo del delizioso aroma di un caffè fumante? Se per molti è praticamente impossibile, quello che possiamo fare, mentre il nostro partner si sta facendo una bella doccia rinfrescante, è di organizzare una piacevole sorpresa. Per esempio, potremmo fare in modo che anche la colazione diventi un momento ad alto tasso di erotismo. Un'idea per tutte: invece che con il pigiama o una maglietta comoda ma informe, potremmo indossare un completino sexy o farci trovare addirittura nude: l'effetto sorpresa sarà particolarmente eccitante. Oltre a migliorare l'autostima, sentirsi desiderati rinforza il legame di coppia, mai dimenticarlo.



Tuca tuca: a volte dormire fianco a fianco può essere un problema, a maggior ragione quando il clima è torrido e il caldo diventa insopportabile. Se, nonostante l'agitazione o magari anche qualche russamento che ci hanno tenuti più svegli di quanto avremmo voluto, ci sentiamo comunque in vena di coccole, meglio approfittare della situazione giacché siamo svegli. Il contatto fisico, il toccarsi, è sempre un ottimo inizio per entrare in un clima affettuosa intimità: la Raffa nazionale lo cantava fin dagli anni '70 e d'altra parte nessuno di noi è insensibile alle carezze, nemmeno lui, anche se è ancora piuttosto addormentato.



Una doccia per due: nell'immaginario maschile la doccia insieme è un classico dell'erotismo. Lasciamo decisamente perdere la cuffia, tanto utile quanto orrenda - ammettiamolo! -, sacrifichiamo la nostra capigliatura e ficchiamoci senza indugi sotto il getto della doccia insieme al nostro lui. Abbracciarsi, insaponarsi a vicenda, trovarsi a stretto contatto sotto il getto l'acqua è bellissimo, rilassante ed estremamente sexy. Mai provato? Sarebbe ora!