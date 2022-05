Cercare l'anima gemella: dieci consigli per far colpo anche online

Tuttavia, come ogni nuovo fenomeno, anche l’online dating porta con sé incertezze, specialmente per noi italiani , che spesso non siamo ancora abituati a utilizzare questa modalità tanto quanto negli altri Paesi. Tranquilli, però: come in ogni nuova situazione, qualche semplice dritta può essere la chiave per il successo .

Per chi non ne fosse ancora convinto, basta guardare le

ricerche sul web

gli italiani

sempre più curiosi

attratti

conoscere e frequentare nuove persone

che rivelano quantonegli ultimi anni stiano diventandoda questo nuovo modo di

La

app di dating

Inner Circle

elemento utile

eventuali difficoltà iniziali

avere successo

globalefornisce a chi è single qualcheper superare lecon alcuni consigli pratici peranche online.

Un elenco di

"trucchi del mestiere”

recente sondaggio

1.000 single italiani

ragione principale

app d’incontri

più successo a fare colpo di persona

potrebbe risultare particolarmente gradito, tenuto conto che uncondotto su oltreha rivelato che laper cui leci hanno messo più tempo a prendere piede nel nostro Paese è perché gli italiani hanno(35%).

Dopo aver analizzato l’attività dei suoi

quattro milioni e mezzo di utenti

suggerimenti

massimizzare il numero di match e appuntamenti

questione di impegno!

, i data scientists della app hanno deciso di condividere i loropere, a quanto pare, sembrerebbe essere semplicemente una

1 - Inserire un profilo completo:

avere un profilo completo con almeno l’80% delle informazioni raddoppia le probabilità di ricevere dei match rispetto ad un profilo completo solo al 60%. Una buona ragione per fare quel 20% di sforzo in più.

2 - Pubblicare la foto profilo:

occorre scegliere bene la foto profilo. L’errore da evitare assolutamente è pubblicare una foto di gruppo in cui non si capisce chi sia il soggetto interessato e naturalmente bisogna inserire una immagine recente onde evitare sorprese.

3 - Aggiungere altre foto:

per descriversi al meglio, caricare più di una foto è sicuramente un'ottima idea perché aumenta di cinque volte il numero di match.

4 - Avere un'attività costante:

per ricevere più like e visite sul proprio profilo, essere attivi premia. Infatti, i dati dimostrano che più giorni di seguito si è attivi sulla app, maggiore è il numero di like che si riceveranno.

5 - Inserire degli emoji:

contrariamente a quanto si può pensare, l’uso di emoji può contribuire a far risaltare un profilo. Avere cinque o più emoticons, utilizzate in maniera corretta, nella propria bio genera più like e match.

6 - Essere tempestivi:

non bisogna aspettare troppo tempo per rispondere ai messaggi e tenere in sospeso le conversazioni per giorni. Gli utenti che impiegano cinque giorni a rispondere riescono a mantenere le conversazioni con i propri contatti meno degli utenti che rispondono rapidamente e con continuità.

7 - Fare una buona prima impressione:

la quasi totalità dei single (il 91%) afferma che il messaggio di apertura è molto importante sul giudizio che ci si fa di una persona; perciò, è bene impegnarsi a fare una buona prima impressione. Esordendo con un banale “Ciao”, poco più di una persona su dieci (il 12%) ottiene una risposta.

8 - Scegliere l'orario e il giorno:

il miglior momento per utilizzare una app di incontri è la sera, tra le 19:00 e le 23:00. Quindi, tornati a casa dal lavoro e mentre pensiamo alla cena, tiriamo fuori il telefono per inserirci nel picco delle attività. Il consiglio furbo? Senza dimenticare che la domenica è il giorno migliore per usare una app di dating, lasciamo perdere l’ennesima serie in TV, che magari abbiamo già visto mille volte o che possiamo vedere anche in altre occasioni, e mettiamoci online.

9 - Evitare di scrivere un papiro:

più lungo è il messaggio, meno probabilità avremo di ricevere risposta. Ma anche i messaggi sintetici non funzionano. I messaggi di 18 parole sono quelli che ricevono più risposte, mentre già oltre le 20 parole si rischia il calo di attenzione. Un piccolo esempio di cosa evitare: “Ciao, oggi pioveva da morire, che noia! Hai fatto qualcosa in particolare? Io sì! Sono andato con i miei amici a vedere una mostra, ho visto diverse cose interessanti, ma alla fine mi è venuto un terribile mal di schiena.” Ed ecco invece un buon esempio: “Giornata uggiosa oggi, hai fatto comunque qualcosa di bello? Io ho organizzato una visita a una mostra”

10 - Puntare sulla personalizzazione:

aggiungere il nome della persona nel messaggio aumenta leggermente (del 4%) la probabilità di ricevere una risposta, ergo è un piccolo sforzo che vale la pena di fare.

Insomma,

navigare nel dating online

far pratica

tecniche di seduzione online

semplici dritte

non è poi così difficile. I single italiani possono mettere da parte i loro timori e piuttosto cominciare a, affinando le propriea partire da queste

La

formula magica

l’impegno premia

per avere successo è piuttosto semplice e alla portata di tutti:, almeno secondo gli esperti di Inner Circle.