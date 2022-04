Amore: le cose che non dovremmo mai avere necessità di chiedere

In molti casi questo accade solo nelle prime fasi dell’innamoramento: se è normale che un certo fisiologico egoismo torni a galla man mano che passano i mesi e gli anni, è vero anche ci si deve “allenare” al rispetto e alla comprensione reciproca. È giusto chiedere, anche con perseveranza e con un pizzico di determinazione, le cose di cui sentiamo il bisogno, senza aspettare che il nostro partner “ci arrivi da solo”, ma ci sono anche cose che non dovremmo mai essere nella necessità di dover chiedere. Se così non accade, significa che qualcosa non va nel rapporto e si deve correre ai ripari senza indugio per evitare un triste naufragio.

AL PARTNER NON DOVREMMO MAI AVERE NECESSITÀ DI CHIEDERE

Il rispetto:

- L’appoggio:

- La tenerezza

- La privacy:

- La stima:

- L’amore:

è il requisito fondamentale su cui si basa un rapporto d’amore. Se manca quello, la relazione non può reggere. Una coppia in cui i due partner si rispettano a vicenda non litigherà con troppa animosità, non vivrà crisi di gelosia esagerate, saprà gestire gli eventuali momenti di difficoltà senza tensioni eccessive e senza mai rinunciare allo spirito costruttivo.amare una persona significa essere dalla sua parte e consigliarla con tenerezza anche quando ha torto o potrebbe fare di meglio. Questo non significa, naturalmente, negare l’evidenza, né rinunciare alla propria opinione, ma far capire all’altro che, qualunque cosa succeda, i sentimenti di amore e di stima non vengono messi in discussione. Significa anche evitare le critiche non costruttive e anche quelle troppo frequenti, per non minare l’autostima.: amare il proprio partner significa dimostrarglielo senza riserve, anche attraverso una serie di gesti e di attenzioni grandi e piccole. Significa non dimenticare i compleanni e le ricorrenze, mostrare apprezzamento una nuova pettinatura o un nuovo look, usare atteggiamenti e parole rispettose anche quando siamo in disaccordo.anche se due partner non dovrebbero avere nulla da nascondersi reciprocamente, conservare una sfera personale inviolabile fa parte del rispetto dovuto all’altro. Vietato, dunque, leggere la posta, i messaggi, la rubrica, a meno di essere espressamente invitati a farlo.non esiste amore se i due partner non sanno riconoscere reciprocamente il loro valore, anche in modo esplicito, e senza alcun obbligo di darne dimostrazione. Riconoscere tutto il buono che sappiamo mettere in atto e Incoraggiarsi a vicenda è invece il migliore aiuto che possiamo dare alla nostra relazione.essere costretti a chiedere, se non addirittura elemosinare, l’amore è segno di una relazione malata o di una grave frattura: uno dei due potrebbe essere troppo egoista per accorgersi realmente dell’altro e dei suoi bisogni, oppure l’altro potrebbe essere troppo in balia di se stesso, delle proprie insicurezze o anche di aspettative e fantasie irrealistiche per vivere una relazione equilibrata.

NON DOBBIAMO, INVECE, FARCI SCRUPOLO DI CHIEDERE - Tutti i consigli di cui sentiamo la necessità

- Rassicurazione quando serve:

- Quello che ci serve per essere felici:

- Collaborazione:

- Un po’ più di tempo noi:

: non si tratta necessariamente di insicurezza, ma può trattarsi di un semplice desiderio di condivisione. Del resto, con chi possiamo confrontarci sulle nostre scelte se non con la persona che amiamo?è inutile, in una sana relazione di coppia, vergognarsi delle proprie paure e delle proprie debolezze. Ciascuno ha in cuor suo timori e ansie: cercare conforto e sostegno è naturale e indispensabile quando si condivide la vita.se ci rendiamo conto di avere un desiderio o una necessità, meglio parlarne esplicitamente piuttosto che recriminare nel tempo che lui (o lei) impiega per “arrivarci da solo”. Il rischio di fraintendimenti può essere elevato: la via più diretta è spesso la più semplice.se ci sentiamo schiacciate tra lavoro, casa, famiglia, è giusto chiedere con franchezza, ma anche con le dovute maniere, un po’ di aiuto in più. Questo implica naturalmente il reciproco quando se ne presenterà l’occasione.ciascuno dovrebbe avere lo spazio necessario a coltivare un hobby, a staccare dallo stress e riposare a sufficienza. Nella coppia è necessario trovare un equilibrio tra le diverse incombenze in modo che ciascuno possa trovare la propria soddisfazione: l’ideale sarebbe condividere passioni e interessi, in modo da poter godere insieme del proprio tempo libero.