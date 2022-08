Amore in vacanza: meglio un flirt romantico o l'avventura di una notte?

In vista dell’estate

, la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group, portale di offerte di viaggio, ha deciso di approfondire ledegliconducendo una cui hanno partecipato cinquemila persone.

Ecco dunque cosa è emerso dall'indagine:

1 - I flirt romantici sono preferiti alle "one night stand":

a dispetto di quanto ci si potrebbe aspettare, solo il 44% degli italiani dichiara di aver avuto un'avventura e appena il 9% è caduto in tentazione tradendo il proprio partner durante un viaggio. Gli italiani non sembrano tuttavia disdegnare la possibilità di un flirt, tanto che per il 65% dei single un’avventura romantica renderebbe la vacanza più divertente, aggiungendo un twist al viaggio; il 27% la considera addirittura un’opportunità per costruire una storia duratura, mentre per l’8% sarebbe un buon modo per dimenticare i rispettivi ex.

2 - La tecnologia non aiuta:

nonostante il progresso avanzi e lo smartphone sia un compagno insostituibile, la tecnologia non pare costituire l’alleato su cui fare affidamento: ai mezzi tecnologici gli italiani preferiscono un approccio vecchio stile, rivelandosi degli inguaribili romantici. In generale, infatti, il 35% degli italiani dichiara di non usare le app di dating quando è in vacanza, tanto che solo il 17% dei single le usa in viaggio. Tra le più utilizzate, troviamo sia quelle famose a livello internazionale, sia quelle che si appoggiano ai social network.

3 - Il flirt ideale accade per caso:

l'incontro casuale, accento spagnolo e all’insegna di attività condivise come un falò in spiaggia sembrano essere le caratteristiche del flirt ideale. L’incontro dei sogni dovrebbe avvenire per caso, almeno nelle fantasie del 53% dei single, meglio ancora se con un turista, opzione scelta dal 51% degli intervistati, contro il 33% che prediligerebbe qualcuno del posto e l’11% che immagina una fuga con l’istruttore locale di surf, yoga o altre attività.

4 - L'esotico affascina sempre:

non è un luogo comune. Infatti, dall'indagine emerge che in vacanza solitamente si vuole sperimentare qualcosa di esotico, tanto che nel 61% dei casi tra i turisti lo straniero viene preferito all’italiano. A solleticare particolarmente le fantasie degli italiani è l’accento spagnolo, scelto dal 53% come il più sexy tra quelli stranieri, davanti al francese (27%) e all’inglese (9%). Tra le attività da sperimentare con la nuova fiamma l’opzione più gettonata è quella del falò in spiaggia (23%), davanti al guardare le stelle (21%) e a una cena romantica (15%).

5 - Viaggi e coppie, salvagente per relazioni traballanti:

le vacanze costituiscono spesso uno spartiacque nelle relazioni sentimentali. La condivisione prolungata di tempo e dello spazio può rappresentare un’importante prova per il rapporto. Di fronte a una crisi di coppia, gli italiani però non si tirano indietro: il 56% partirebbe anche se la relazione fosse a rischio, convinti che il viaggio potrebbe aiutare. Solo il 12% cancellerebbe la vacanza, mentre il 17% partirebbe comunque, scegliendo una compagnia diversa.

6 - Viaggiare, la migliore occasione per dimenticare gli ex:

dopo una rottura sentimentale, gli italiani preferiscono ritagliarsi del tempo per sé stessi. Tra i vari tipi di vacanza, quella perfetta per dimenticare gli ex è il viaggio in solitaria, scelto da un terzo dei rispondenti. Al secondo posto si piazzano le esperienze all’insegna della natura e dell’avventura (18%), che precedono all’ultimo gradino del podio i viaggi improvvisati o quelli con il migliore amico o la migliore amica (entrambi al 16%). Chiudono la top 5 delle esperienze più gettonate i viaggi all-inclusive all’insegna dei festeggiamenti sfrenati (12%) e le gite all'insegna di spa e benessere (6%).