Amore al top? Ecco come stupire il tuo lui tra le lenzuola

Preludio hot: preliminari sono fondamentali. Una doccia fatta in due, carezze, baci e massaggi sono fondamentali. Tutti noi amiamo ricevere le attenzioni del nostro partner. Esplorare il corpo del nostro lui e lasciare che lui faccia lo stesso sarà incredibilmente eccitante e un eccezionale preludio a una notte di passione.



Parola d'ordine: spontaneità! se abbiamo deciso che l'obiettivo è essere l'amante perfetta, il rischio di caricare il rapporto di aspettative inutili purtroppo c'è, con il bel risultato di bloccare ogni forma di spontaneità. Lasciamo perdere il cervello e lasciamoci andare: qui non siamo a scuola, niente voti, né pagelle quindi... tranquille!



Ascolta le sensazioni: chiudiamo gli occhi e concentriamoci su quel che proviamo, assecondando quel che più ci piace. L'eccitazione è un brivido a due: quando il nostro partner sente che stiamo bene e che ci stiamo lasciando andare, l'eros aumenta e l'atmosfera diventa incandescente.



A me gli occhi: gli uomini devono essere guardati negli occhi: non smettiamo quindi di guardarlo mentre accarezziamo il nostro lui. Saprà che lo desideriamo e questo farà crescere il coinvolgimento e l'eccitazione di entrambi.



Protagonista: nel rapporto intimo dobbiamo concentrarci anche sulla ricerca del nostro piacere, perché il nostro corpo funge da cassa di risonanza per le emozioni. Una donna consapevole del proprio corpo ha l'effetto di un vero e proprio afrodisiaco per il partner. Forza e coraggio!



Un aiutino: da qualche tempo per tonificare il pavimento pelvico viene suggerito l'utilizzo di alcuni sex toys. Mantenersi giovani e in forma anche nell'intimo aiuta a rendere più intenso il piacere e sviluppa una connessione profonda con la nostra femminilità.



Abbasso il silenzio: possiamo suggerire al nostro partner cosa ci piace e dirgli chiaramente cosa invece non gradiamo. Esprimere i nostri bisogni e condividere i gesti d'amore che più ci piacciono rende più profonda l'intimità e dà al nostro partener la possibilità di condividere le nostre sensazioni.



Tieni il tempo: per una volta, diamo noi il ritmo giusto al nostro rapporto assecondando quello che sentiamo e che ci emoziona. Possiamo anche decidere di fermarci ogni tanto, l'importante è che il gioco sia nostro. Avere la situazione sotto controllo e decidere il come e il quando è estremamente eccitante ... per noi e per lui!



Questione di pelle: troppo spesso dimentichiamo che la nostra epidermide è importantissima: incredibilmente innervata, può essere fonte di un enorme piacere. Prendiamoci tutto il tempo necessario per coccolare chi è con noi: in questo caso non abbiamo scadenze da rispettare, per fortuna!



Ridi che ti passa: nostri neuroni specchio ci fanno reagire positivamente alla risata, accorciando le distanze e facendoci abbandonare una iniziale resistenza, magari dovuta all'imbarazzo, senza inutili sensi di colpa. Sorridere è importantissimo: alza gli ormoni del piacere, ci fa sentire felici e rende più piacevole lo stare insieme. Provare per credere!