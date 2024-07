Pasta: spaghettata a mezzanotte, mai così cool!

la soddisfazione non è solo quella che arriva con la forchetta in mano, ma anche quello della preparazione visto che il 76.5% ne ama la semplicità e la rapidità per cucinarla, il 75.3% il fatto che sia un piatto gustoso fuori orario, il 67.8% la collega al ricordo di paste notturne adolescenziali. E poi la pasta fuori orario è con tutti (conviviale: 67.5%) e per tutti (inclusiva, per tutti i gusti e le esigenze: 63.2%). Del resto, pochi e semplici gesti bastano per preparare la tavola e in un attimo c’è già l’acqua sul fornello e si mangia tutti insieme. È proprio questo il bello: non ci sono regole ferree, perché la spaghettata di mezzanotte non è un piatto e nemmeno un pasto, ma un’esperienza di condivisione.