Merendine: una pausa di dolcezza a cui non si rinuncia

per capire l'origine delle merendine, soprattutto quelle di ispirazione straniera, possiamo fare una rapida carrellata delle più famose e ora anche più consumate nel nostro Paese: anche i dolci nati all’estero, che ispirano le nuove merendine, hanno storie affascinanti che affondano le radici nel passato. Per esempio in Belgio, nel Medioevo, un abate cistercense e un mastro forgiatore unirono le forze per creare un impasto con il miele da cuocere in una piastra di ghisa a forma di arnia. In francese medievale wafla e gaufra si traducono con: miele, dolce, arnia. Waffle è quindi un “dolce fatto con il miele a forma di nido d’ape”, una merenda diventata una vera e propria mania in quelle terre.