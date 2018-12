Menù di Natale: la Top10 dei piatti più gettonati

Tavola di Natale: tutti pazzi per le lasagne Al primo posto nella classifica le lasagne Istockphoto 1 di 10 al secondo posto, il panettone Istockphoto 2 di 10 Terzo posto per i tortellini Istockphoto 3 di 10 Solo quarto il pandoro Istockphoto 4 di 10 In quinta posizione le lenticchie Istockphoto 5 di 10 al sesto posto la frutta secca Istockphoto 6 di 10 Settimo classificato il torrone Istockphoto 7 di 10 Ottava posizione per i grissini Istockphoto 8 di 10 Noni in classifica gli struffoli Istockphoto 9 di 10 Decimo posto per il baccalà. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La To10 dei piatti più amati leggi tutto

Le usanze cambiano, ma l’interesse per le tradizioni e per la buona cucina italiana non conosce tramonto. Per conoscere i segreti del menù natalizio dei nostri connazionali, è stato realizzato un sondaggio ad hoc da Espresso Communication per Vitavigor, storico marchio dei grissini di Milano, che ha classificato gli hashtag delle più popolari prelibatezze natalizie pubblicate su Instagram, dato che è sempre più diffusa l’abitudine di condividere sui social media le golosità che ci si concede a tavola.



A trionfare nel menu natalizio 2.0 sono le lasagne, gustose e semplici da preparare. Al secondo posto si colloca il panettone, tipico dolce milanese da sempre associato alla tradizione gastronomica del Natale, che ha ottenuto ben 348.728 condivisioni. In terza posizione i tortellini, storico piatto emiliano amatissimo in tutta Italia, con 301.377 condivisioni. Fuori dal terzetto di testa, invece, è il pandoro, dolce di origine veronese, che scivola al quarto posto con 109.458 hashtag. La quinta posizione è occupata dalle lenticchie, piatto tradizionale e di buon auspicio e grande protagonista della tavola di San Silvestro, con 56.596 condivisioni. Al sesto e settimo posto troviamo rispettivamente la frutta secca e il torrone, con 52.753 e 50.715 condivisioni. L’ottavo posto va ai grissini, uno dei prodotti agroalimentari italiani più noti all’estero e molto apprezzato nelle occasioni di festa per la sua versatilità come spezza appetito, con l’aperitivo o con l’antipasto, con 50.084 post. In coda alla Top 10 troviamo gli struffoli, dolci tipici della gastronomia meridionale, con 46.443 condivisioni, e il baccalà con 44.623.



Escono a sorpresa dalla Top10 alcune portate molto tradizionali, come il bollito e l’arrosto, che hanno fatto registrare 44.413 e 42.880 hashtag. Anche il capitone, tipico piatto della tradizione natalizia partenopea, sembra aver perso un po’ del suo appeal presso il popolo dei social, che gli ha riservato 37.794 post dedicati. A seguire troviamo i mandarini con 28.379 condivisioni, il cotechino, a quota 17.816 post. Poco sotto si collocano le seadas, uno dei dolci più caratteristici della Sardegna, con 17.548 condivisioni, mentre gli affettati fanno registrare un calo di popolarità sulle tavole natalizie con sole 16.364 menzioni. In coda alla classifica si piazzano i datteri, l’abbacchio e il cappone, rispettivamente con 12.027, 8.328 e 4.765 hashtag.