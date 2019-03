La felicità è in una bella pizza fumante: così la pensa il 42 per cento dei nostri connazionali. A rilevare il dato di mercato, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità in programma i l 20 marzo, è un'indagine effettuata da Doxa . Al secondo posto si piazza la pasta , che rende felice un italiano su tre, tallonata dalle le grigliate di carne e di pesce , entrambe appaiate in terza posizione con il 30% delle preferenze.

L’indagine, effettuata da Doxa per Deliveroo, è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana di età superiore ai 15 anni. Ad amare la pizza sono in particolare le donne (47%), i millennials (25-34 anni) con il 60% delle preferenze e gli abitanti del Sud e delle Isole (51%). Nella classifica si piazza al secondo posto la pasta, adorata dal 33% del campione, seguita a breve distanza dalle grigliate di carne e di pesce, entrambe in terza posizione con il 30% delle preferenze. Quarto posto per il gelato con il 21% dei consensi davanti ai formaggi (10%) e ai salumi (9%). Il panino, icona di felicità secondo la canzone di Al Bano, riscuote solo il 7% delle preferenze, a pari merito con il sushi.



Se ad andare pazze per la pizza sono soprattutto le donne, più propensi alla pasta sono invece gli uomini (37%), gli over 65 (38%) e gli abitanti del Nord Ovest (37%). La grigliata di carne invece è amata dai più giovani (49% tra i 15 e i 24 anni) e nella fascia tra i 35 e i 44 anni con il 47% degli apprezzamenti. Quella di pesce invece spopola invece particolar modo tra i più adulti (37% tra i 45-54 anni).



E, per completare il quadro degli elementi che rendono la tavola un luogo di soddisfazione, la compagnia ha un ruolo importante: analizzando i momenti a tavola che regalano più felicità emerge come sia la persona che si ama il compagno preferito con cui ci si sente più lieto un intervistato su due (51%).La persona del cuore supera i genitori, opzione scelta dal 43% degli intervistati, gli amici (37%) e i nonni, più staccati con il 10% delle preferenze. Solo il 4% dichiara felice a tavola quando si trova da solo.



La grande passione degli italiani per la pizza si conferma anche davanti al banco dei surgelati con un consumo pro capite, riferito dall'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, superiore a 1,5 kg nel 2017 con consumi complessivi che hanno toccato quota 91.500 tonnellate (+2,1%): il consumo di pizze surgelate rappresenta oggi il 20% circa del mercato complessivo. La pizza è consumata da oltre 6 famiglie su 10 (63%): la super star delle oltre 45 tipologie presenti in commercio è la Margherita.