Carnevale e caramelle: dimmi quale mangi e ti dirò chi sei

In questi giorni si respira il clima di allegria che porta con sé il Carnevale. Non solo maschere, carri, vestiti, trucchi, coriandoli e stelle filanti: secondo una ricerca BVA Doxa – Unione Italiana Food, oggi tre italiani su 10 (29%) associano questa festa alla caramella.

Dalle gommose alle dure, dalle morbide alle ripiene, dalle gelée alle toffee, dalle pastiglie al lecca-lecca: la versatilità è uno dei tratti distintivi di questo prodotto icona del made in Italy alimentare consumato da ben tre italiani su quattro.

Ne esistono di tutte le tipologie e preferire un certo gusto o una consistenza può dare delle indicazioni sulla personalità di chi le consuma, come spiega la Dott.ssa Paola Medde, psicologa dei comportamenti alimentari, che ha identificato per ogni tipologia di caramella un profilo caratteriale.

Infatti, secondo la d.ssa Medde “Il nostro gusto esprime emozioni inconsce e aspetti di noi che non sempre conosciamo. Quando consumiamo una caramella, senza saperlo e senza volerlo, ci accorgiamo di preferire sempre gli stessi gusti e la stessa tipologia. Scegliere la liquirizia piuttosto che la menta, la consistenza morbida alla dura, ci dice qualche cosa di noi, del nostro carattere, della nostra personalità, delle nostre inclinazioni, del rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri."

1 - AMI LE CARAMELLE “DURE”? HAI UN CARATTERE SOCIEVOLE: preferire caramelle dalla consistenza dura indica un’indole particolarmente indirizzata alla socializzazione, votata all'amicizia che si riesce a mantenere in modo facile magari proprio offrendo una caramella. Attenzione però al modo in cui la si mangia: scioglierla in bocca è indicativo di grande pazienza, costanza, abilità nel saper trattenere gli impulsi. Se invece si tende a masticarla rapidamente, probabilmente si è una persona sincera, diretta e in alcuni casi anche testarda.

2 - LE “MENTINE” INDICANO CONCRETEZZA E AFFIDABILITÀ: se siamo riservati, razionali e tendiamo a dire le cose come stanno senza giri di parole, probabilmente sono le mentine, pratiche e semplici da mangiare, quelle che preferiamo. Tra gli aspetti del carattere che distinguono chi ama questo tipo di caramelle ci sono affidabilità, praticità, una grande logica e concretezza.

3 - CALMA E PAZIENZA SONO LE VIRTÙ DI CHI SCEGLIE LE CARAMELLE “RIPIENE”: se la preferenza cade sulle caramelle ripiene, lasciando che si sciolgano in bocca per poter arrivare lentamente all’esplosione del “cuore interno” probabilmente si ha un carattere calmo, tranquillo, paziente. Chi ama questa tipologia non ama farsi trascinare dagli eventi e dalle persone, ma cerca sempre di ponderare ogni passo poiché preferisce fare una cosa per bene anche se richiede del tempo.

4 - ROMANTICI E SENTIMENTALI NON SANNO RINUNCIARE ALLE “GELÉE”: per chi non sa resistere alle gelatine ricoperte di granella di zucchero, non c’è dubbio: siamo di fronte a una personalità allegra, spensierata, romantica e sentimentale, che ama il contatto umano senza vergognarsi nel mostrare le emozioni agli altri, che riempie di affetto con gesti espansivi.

5 - “MOU” E TOFFEE PER GLI EMPATICI E I SENSIBILI: alla morbida mou e alle caramelle toffee non possono rinunciare le persone particolarmente sensibili e dotate di una grande empatia, qualità che rende facile capire al meglio ciò che provano gli altri. Se si ha la tendenza a essere malinconici, questa caramella aiuta a fare un tuffo nel passato per ritrovare ciò che si è perso.

6 - GLI OTTIMISTI PUNTANO SUL “LECCA–LECCA”: quando la scelta è quella del lecca-lecca, è probabile che siamo di fronte a individui rimasti ancora un po’ bambini nello spirito. Questa caramella è per gli ottimisti, gli estroversi e calorosi, ma anche i leali e pieni di vita, evidenziando in tutti spontaneità e semplicità.

7 - “TAVOLETTE” E “PASTIGLIE” AMATE DALLE PERSONE ATTENTE AI DETTAGLI: se siamo tra coloro che sono attenti ai dettagli, alle sfumature, capaci di cogliere elementi che agli altri sfuggono e quindi dotati di grande intuizione, la nostra scelta ricadrà quasi sicuramente nella semplicità delle linee squadrate delle tavolette al latte e delle pastiglie.

8 - EQUILIBRIO È LA PAROLA D’ORDINE PER CHI SCEGLIE LE "MORBIDE": questa tipologia di caramelle non da nell’occhio e, pur avendo spesso degli aromi intensi, chi ama le morbide non rischia di eccedere nelle quantità. Si tratta di persone che non amano essere al centro dell’attenzione e hanno un carattere equilibrato e maturo pur conservando lo spirito fanciullesco.