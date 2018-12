Capodanno: per sei milioni di italiani il cenone è fuori casa

Ebbene sì: ben centomila persone in più rispetto al 2017 trascorreranno la notte più lunga dell'anno fuori casa in uno dei tantissimi ristoranti aperti per San Silvestro.

Secondo i dati Fipe (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) il cenone costerà in media 80 euro, ma si arriverà a 94 euro con un vero e proprio veglione, spendendo complessivamente circa 507 milioni di euro.



Nove ristoranti su dieci puntano ad offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre il restante 10% organizzerà per i propri clienti anche un vero e proprio veglione con spettacoli dal vivo e musica.



Per brindare al nuovo anno nei ristoranti si stapperanno quasi 2 milioni di bottiglie tra spumante e champagne.

In particolare, le bollicine nostrane hanno la meglio sullo champagne: infatti saranno servite in esclusiva per il brindisi nella maggior parte dei locali (66,7%) e nel 28% dei casi in condivisione con le bollicine francesi; solo nel 5,3% dei locali lo champagne sarà da solo sui tavoli dei ristoranti.