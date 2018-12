La classifica delle spese a dicembre: vincono cibo e bellezza

I regali più gettonati per Natale? Il buon vino innanzitutto, ma non solo: piace l'idea di donare esperienze di gusto e di benessere , soprattutto in occasione delle festività. Non ha più lo stesso appeal come un tempo l'idea di allontanarsi da casa durante il periodo natalizio e così i viaggi vengono rimandati ad altri momenti dell'anno. Ma si sa, Natale con i tuoi...

Ecco nel dettaglio i dati emersi dall'indagine di Soldo, azienda specializzata nella gestione e nel controllo delle spese aziendali, per indagare i comportamenti di acquisto delle imprese europee nel mese di dicembre e durante il periodo di Natale.



+ 239%: a tanto ammonta l'incremento nell'ultimo mese dell'anno per l’acquisto di vino in Europa rispetto a qualsiasi altro mese, con un primato del Regno Unito dove il dato quasi triplica attestandosi attorno al 274% in più; nel nostro Paese, invece, l'aumento si attesta +101%, con un dato comunque altissimo mantenuto tutto l’anno.



In Italia i veri best sellers in sono invece i prodotti di bellezza: viene infatti speso ben l’86% in più nei negozi di cosmesi a dicembre rispetto a qualsiasi altro mese, contro la media europea che si ferma al 51%, e l’Inghilterra al 36%. Creme, prodotti e servizi di spa hanno ormai occupato uno spazio importante confermando il trend costante di crescita del settore beauty e della cosmetica in tutte le categorie merceologiche: creme antiage, profumi di fascia lusso, ma soprattutto prodotti e servizi per il mondo maschile, sempre più apprezzati e richiesti.



A scendere è invece la voce viaggi per tutta l’Europa: durante il perdiodo delle festività si viaggia mediamente il 25% in meno e in Italia addirittura la spesa viaggi fa segnare un -33%.

In fondo, per viaggiare abbiamo tutto l'anno, meglio forse approfittare di periodi meno gettonati e decisamente più convenienti: il portafoglio sentitamente ringrazia.