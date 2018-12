Punta sulla tradizione: ecco il decalogo per la tavola delle feste Foto di Italianway Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco dunque i preziosi suggerimenti dell'architetto Davide Scarantino:



1 - Addobbi facili, facili: la prima cosa da fare è scegliere l'ambiente della casa che si vuole scaldare con gli addobbi: puntiamo su quello in cui trascorriamo la maggior parte del tempo, il più accogliente e confortevole, ovvero il soggiorno o sala da pranzo, dove riunire amici e parenti. Per questo Natale la scelta cade su decorazioni che mixano abilmente il classico pungitopo alle new entry, come la cannella e la scorza d’arancia essiccata, perfette da usare come fragranze nei diffusori o, perché no?, sopra il calorifero. Un suggerimento semplice e anche veloce da realizzare, perfetto per qualunque abitazione.



2 - Il tartan: ecco un tessuto che da sempre è un autentico evergreen natalizio. Scegliamo con coerenza arredi e decori seguendo l'impronta che abbiamo dato alla nostra casa per evitare un effetto disordinato. Se il nostro arredo è classico, optiamo per i due colori intramontabili e vero simbolo del Natale: il rosso e il verde. Ci piace ritrovarli nel tovagliato in tartan, negli addobbi dell’albero, nelle candele e nel centrotavola all'insegna della più perfetta tradizione.



3 - Parola d'ordine: essenzialità: proporzionare gli addobbi e i decori alla dimensione della casa per evitare un effetto opprimente è fondamentale: se gli ambienti sono di dimensioni ridotte meglio non esagerare. Attenzione anche all'altezza dell’albero di Natale, che non deve essere eccessiva, e al materiale, che dovrebbe essere preferibilmente eco-sostenibile.



4 - Suggestione Fil Rouge: il rosso è il tipico colore del Natale e può essere difficile da dosare a causa della sua esuberanza e pienezza. Per questo bisogna posizionare gli addobbi o i decori rossi laddove si voglia focalizzare l’attenzione. Un esempio? Utilizziamo il nastrino rosso per legare il tovagliolo collocato sul piatto bianco di porcellana o anche per riempire le zone più vuote valorizzando mobili antichi, come nel caso del comò della nonna a cui legare un nastro rosso alla chiave del cassetto.



5 - Un fiocco oro: il verde è un colore riposante, meno protagonista del rosso, ma ugualmente legato alle festività natalizie con il suo richiamo agli abeti e al muschio. Abbinato al colore giallo e all'oro può rendere l'atmosfera fresca e accogliente nello stesso tempo. La proposta è quella di diversificare le tonalità del living con tocchi di oro, per esempio con eleganti fiocchi segnaposto da apporre sullo schienale delle sedie attorno al tavolo.



6 - Il 33 giri effetto vintage: profumi, suoni e luci soffuse contribuiscono a vestire morbidamente la casa e a renderla più accogliente con interventi non invasivi. E cosa c’è di più classico rassicurante di un vecchio LP magari con incise le musiche dello "Schiaccianoci" di Tchaikovsky? Da ascoltare se abbiamo ancora il giradischi o da usare come oggetto d’arredo vintage per veri intenditori.



7 - Melograno e oro zecchino: una decorazione di benvenuto all'ingresso mette sempre di buon umore e restituisce subito l'idea del Natale, come come pure le candele. Si tratta di oggetti semplici da trovare, ma di grande effetto che possono essere utilizzati più volte. La proposta è quella di un centrotavola green con candele dorate, pigne e melograno per una elegante sintesi tra elementi poveri, come legno e frutta, ed altri più sofisticati, come ad esempio le candele color oro zecchino.



8 - Dettagli Mix & Match: per un addobbo elegante l'importante è individuare un tema univoco per la casa e la tavola. Se siamo costretti ad utilizzare elementi diversi tra loro, come ad esempio le sedute attorno al tavolo apparentemente dissonanti, potremo mettere dolcemente in risalto lo stile complessivo dell’abitazione, restituendo un'idea di calda accoglienza e sobrietà.



9 - La salsiera della nonna: cosa c‘è di più importante di un pezzo dell’argenteria di famiglia da tirare a lucido in occasione delle feste? Invece che lasciarlo confinato nella classica vetrinetta a due ante, possiamo decisamente esibirlo con orgoglio sulla tavola di Natale e restituirgli nuova vita: anche gli oggetti hanno un'anima...



10 - Hand Made with love: la tendenza per queste Feste è quella di rendere vivo il nostro albero di Natale con decorazioni rigorosamente fatte a mano. Bastano piccole cose, come la renna in cotone e ovatta, o i ricordi e le testimonianze dei viaggi che abbiamo fatto e che ricordiamo con affetto. Niente di meglio che condividere i ricordi e le gioie che uniscono le persone a cui vogliamo bene: la nostra famiglia, prima di tutto.