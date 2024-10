La bontà dei ceci, piccoli legumi dalle molte virtù

MEGLIO SECCHI O IN BARATTOLO? - I ceci freschi sono piuttosto difficili da reperire nel nostro Paese, ma è comune trovarli secchi o in barattolo. I ceci secchi hanno un apporto energetico piuttosto rilevante, pari a circa 320 kcal per 100 g. di prodotto. Bisogna però ricordare che, prima dell'utilizzo, devono essere lasciati in ammollo: il procedimento e la successiva lessatura fanno assorbire al legume una quantità di acqua pari al loro peso, per cui l'apporto di calorie si dimezza (160 kcal per 100 g.). Le proteine dei ceci crudi sono ricche di aminoacidi essenziali, tra cui lisina, isoleucina, triptofano e amminoacidi: anche se la cottura li danneggia in parte, l'apporto di queste sostanze resta comunque buono. Un ottimo modo per consumare i ceci è offerto anche dalla presentazione in barattolo: in questo caso, i ceci perdono una piccola parte del loro apporto proteico a causa dei processi di lavorazione a cui sono sottoposti, ma la presentazione in barattolo resta una buona soluzione. Un’accortezza utile consiste nello sciacquare i ceci in barattolo prima di cucinarli: in questo modo si elimina una parte del sale della salamoia in cui sono immersi per conservarli. Da provare sono anche la farina di ceci, gluten free, utile per preparare creme e farinate, e la pasta, che si utilizza come la comune pasta di grano.