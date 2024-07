Alimentazione: perché le conserve sottolio o sottaceto sono utili nella dieta

secondo un'indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche per indagare il rapporto degli italiani con i vegetali conservati sottolio, sottaceto e in salamoia, una delle ragioni principali per la quale in molti sono restii al loro consumo è dovuta anche alle numerose fake news sull’argomento. Tra queste, per esempio, la fermentazione dell’aceto nell’intestino o l’eccessiva quantità di grasso che apporta l’olio delle conserve. A questo proposito, il nutrizionista Yari Rossi fornisce molteplici spiegazioni per dare un quadro più chiaro e corretto: l’aceto, infatti, non fermenta nell'intestino per motivi chimici e biologici, tra cui la sua natura acida, la mancanza di substrati fermentabili e l'assorbimento rapido nel tratto gastrointestinale superiore. Queste proprietà rendono l'aceto un alimento che non contribuisce alla fermentazione intestinale e anzi, in molti casi, può perfino aiutare a ridurre i sintomi di fermentazione e gonfiore.