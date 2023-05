New York, Salman Rushdie torna in pubblico per la prima volta dopo l'accoltellamento

Prima uscita pubblica per Salman Rushdie al PEN gala di New York, dove ha ricevuto un premio.

Lo scrittore ha reso tributo ai suoi soccorritori ricordando quando è stato gravemente ferito in un attacco di coltello nove mesi fa. Rushdie, parlando a 700 ospiti presso l'American Museum of Natural History, ha affermato che PEN America e la sua missione di proteggere la libertà di espressione non sono mai state "più importanti" in un'epoca di divieti di libri e censura e ha lanciato un invito all'azione: "Il terrorismo non deve terrorizzare noi. La violenza non deve scoraggiarci" per poi proseguire in più lingue dicendo che "la lotta continua".