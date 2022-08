Attentato a Rushdie, Blinken accusa l'Iran: "Ha incitato a violenza"

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha esplicitamente accusato l'Iran di aver quantomeno ispirato l'attacco contro Salman Rushdie.

"Le istituzioni iraniane hanno incitato alla violenza contro lo scrittore per anni, e i media statali in questi giorni hanno esultato per l'attentato contro di lui - ha sottolineato Blinken in una nota diffusa dal Dipartimento di Stato -. Tutto questo è spregevole".