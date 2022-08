Salman Rushdie aggredito a New York in una conferenza: fermato l'assalitore

La fatwa dell'Ayatollah Khomeini -

Rushdie è l'autore del romanzo "Versetti satanici", il libro che venne bandito in Iran nel 1988 e che molti musulmani considerano blasfemo. Un anno dopo la sua prima uscita, l'allora Ayatollah Khomeini pronunciò una fatwa contro Rushdie, offrendo anche 3 milioni di dollari di ricompensa a chiunque avesse ucciso lo scrittore.

Sentimento iraniano contro Rushdie -

La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter. Il sentimento anti-Rushdie comunque è rimasto nella repubblica islamica. Tanto che nel 2012 una fondazione religiosa iraniana semi-ufficiale ha aumentato la taglia su di leui fino a 3,3 milioni di dollari.

Il significato della fatwa -

Nel diritto islamico la fatwa ha un significato più complesso, anche se soprattutto nel nostro Paese divenne nota, appunto, nel 1988 per la condanna a morte pronunciata contro Rushdie, reo di essere stato sacrilego verso la religione musulmana con il suo romanzo. In generale significa "consultare qualcuno" o "richiedere un chiarimento": è stato stimato che siano state pronunciate milioni di fatwe (che, dunque, non è solo una pena capitale) su molte situazioni della vita di tutti i giorni come matrimoni, aspetti sociali, economici o privati.