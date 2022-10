Salman Rushdie ha perso un occhio e l'uso di una mano dopo l'aggressione

"Aveva tre ferite gravi sul collo. Una mano è immobilizzata perché i nervi sul braccio sono stati recisi. E ha circa altre 15 ferite sul petto e sul torso. È stato un attacco brutale", ha proseguito. L'agente si è rifiutato di dire se lo scrittore sia ancora in ospedale, sottolineando che la cosa più importante è che vivrà.

Aggredito sul palco - Il 75enne Rushdie, che aveva ricevuto minacce di morte dall'Iran negli anni '80 dopo la fatwa di Khomeini per il suo libro "Versetti satanici", era stato aggredito mentre era sul palco per fare un discorso sulla libertà artistica alla Chautauqua Institution il 12 agosto. L'aggressore, Hadi Matar, era entrato mescolandosi con il pubblico, poi è salito sul palco accoltellando e ferendo Rushdie più volte.

L'aggressore, 24 anni, si è dichiarato sempre non colpevole e ha sostenuto di aver tentato di uccidere lo scrittore Rushdie per i suoi attacchi all'Islam.

Wylie ha poi ricordato che è impossibile prevenire gesti del genere. "Penso che l'attacco - ha raccontato - sia stato probabilmente qualcosa di cui io e Salman abbiamo discusso in passato, ossia che il principale pericolo da lui corso per molti anni dopo la fatwa era quello di una persona a caso che sbuca dal nulla e lo attacca: non ci si può proteggere da una cosa del genere perché è totalmente inaspettata e illogica. È come l'assassino di John Lennon".

L'agente ha inoltre rilanciato l'allarme sul crescente estremismo nel mondo: "Penso che siano in crescita il nazionalismo, una sorta di diritto fondamentalista, dall'Italia all'Europa, all'America Latina e agli Usa, dove metà Paese sembra pensare che Joe Biden abbia rubato l'elezione a Donald Trump e ammira questo uomo che è non solo completamente incompetente, bugiardo e truffatore ma anche una farsa". Un Paese dove Maus, il romanzo per immagini sull'Olocausto di Art Spiegelman, uno dei suoi autori, è stato bandito in molte scuole, nonostante sia considerato un classico nel mondo: "È ridicolo, vergognoso, ma è una grande forza nel Paese ora", ha detto riferendosi alla furia censoria animata da ideologie religiose.