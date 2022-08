Usa, Rushdie staccato da respiratore: riesce a parlare

Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare.

Lo annuncia la Bbc. Lo scrittore, 75 anni, era stato accoltellato venerdì durante il suo intervento in un convegno nello Stato di New York ed era in gravi condizioni di salute. Dopo l'aggressione l'agente di Rushdie, Andrew Wylie, aveva parlato di danni al fegato, ai nervi di un braccio e soprattutto del rischio che lo scrittore potesse perdere un occhio.