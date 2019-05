Soufflè di zucchine con fonduta al parmigiano e sesamo nero

Una ricetta sana e golosa perchè ricca di verdure e parmigiano . Nessuno potrà resistere a questi deliziosi ed invitanti soufflè ! Potete prepararli come monoporzione oppure in un classico grande stampo da soufflè. Perfetti da servire come antipasto , accompagnateli con una dadolata di verdure colorate come carote stufate oppure pomodorini freschi.

PROCEDIMENTO

Lavate e spuntate le zucchine poi tagliatele a rondelle. In una padella scaldate l’olio ed unite le zucchine; salate e fatele rosolare dolcemente. Fatele cucinare per 10 minuti a fuoco basso con il coperchio. Aggiungete il basilico spezzettato, spegnete il fuoco e fatele raffreddare.



Trasferite le zucchine in un mixer, aggiungete le uova, la panna ed il parmigiano. Frullate gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Ungete gli stampini poi cospargeteli di pan grattato.



Riempite gli stampini con il composto di zucchine e trasferiteli in una teglia da forno. Cuocete a forno statico a 170 gradi per circa 45 minuti, oppure a forno ventilato a 160 gradi per 35 minuti.



A cottura ultimata lasciate intiepidire i soufflè quindi rovesciali in un piatto. Mentre i soufflè sono in forno fate scaldare il latte senza portarlo a bollore ed unite il parmigiano mescolando bene con una frusta per non creare grumi. Spegnete il fuoco ed aggiungete la fecola. Servite i soufflè con qualche cucchiaio di fonduta calda e spolverate con i semi di sesamo nero.



Seguite la ricetta su: www.bettinaincucina.com