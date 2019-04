Il garlic bread , pane all'aglio, è una preparazione tipica della tradizione inglese realizzata con pane (solitamente ciabatta o baguette) inciso e condito con un'emulsione di burro, aglio ed erbe aromatiche. Profumato, croccante e velocissimo da preparare, il garlic bread è buonissimo sia da solo che in accompagnamento a piatti di carne e pesce. Per una versione più italiana potreste utilizzare l'olio di oliva al posto del burro, renderà il vostro pane molto più simile a una bruschetta!

PROCEDIMENTO

Tritate grossolanamente con il coltello le erbe aromatiche (io ho usato menta, salvia, rosmarino, timo e maggiorana). Raccoglietele in una ciotolina e conditele con l'aglio schiacciato, una presa di sale e il burro fuso ormai freddo. Mescolate bene per creare l'emulsione.

Incidete la ciabatta in verticale e poi in diagonale per formare tanti rombi. Posizionatela su una teglia rivestita di carta da forno e versate l'emulsione di burro e erbe in ogni fessura massaggiando il pane con le mani per distribuire bene il condimento.