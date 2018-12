La magia del cenone di San Silvestro

Prepararsi all'arrivo del nuovo anno circondati da persone care può essere un momento meraviglioso. Organizzarsi in anticipo ha i suoi vantaggi, potrete apprezzare maggiormente la compagnia degli invitati gustando con calma i piatti che avrete preparato. A questo scopo, vi proponiamo qualche suggestione per un menù d’effetto dal numero di Cotto e mangiato Magazine Speciale Natale, dove troverete ulteriori spunti utilissimi per tutte le occasioni di festa. Potrete inoltre seguire i preziosi suggerimenti del blog AVVINANDO per scegliere al meglio come brindare. Auguri a voi per uno splendido 2019!