Aspic di carne e verdure miste

PROCEDIMENTO

PREPARATE 500 ml di gelatina con il dado, seguendo le istruzioni sulla confezione. Unite quindi il succo di limone e lasciate raffreddare, ma non rassodare il composto.



RIDUCETE la carne di cappone già cotta a listarelle, tagliate a pezzetti la carota lessa e i cetriolini, poi sgranate metà melagrana facendo cadere i chicchi in una ciotola.



VERSATE sul fondo di 4 stampini da 200 ml, 2 cm di gelatina e fatela roteare per formare un velo anche sulle pareti dello stampo. Raffreddate in frigorifero per almeno 20 minuti. Ripetete l'operazione e rassodate in frigorifero.



SISTEMATE negli stempi metà delle carote e dei cetrioli a pezzetti, metà dei piselli, dei chicchi di melagrana e delle listarelle di cappone, coprite con poca gelatina e raffreddate in frigorifero per almeno 20 minuti.



RIEMPITE gli stampini con il cappone e le verdure rimaste, versate la restante gelatina, coprite con pellicola e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 6 ore.



PER SFORMARE, immergete il fondo degli stampini per alcuni istanti in acqua ben calda, quindi coprite con il piatto e capovolgete l'aspic.



