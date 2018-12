Torta di mandorle e formaggio

PROCEDIMENTO

IN UNA TERRINA versate lo stracchino e la ricotta e quindi mescolateli insieme delicatamente. Tritate poi 10 mandorle nel mixer e unitele alla crema di formaggio, amalgamando con cura fino ad ottenere un composto omogeneo e uniforme. Regolate di sale e pepe a seconda del vostro gusto e lasciate riposare il composto per almeno 10 minuti.



NEL FRATTEMPO, prendete uno stampo per budini dalla forma rotonda oppure una ciotola tonda e foderatela con un foglio di pellicola trasparente. Quindi, coprite il fondo dello stampo, o della ciotola, con uno strato di crema di formaggio e, sopra, disponete un altro strato di mascarpone.



PROCEDETE così, alternando crema e mascarpone, fino a quando lo stampo è completamente colmo. Quindi, riponetelo in frigorifero a raffreddare per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, capovolgete lo stampo sopra un piatto da portata. Guarnite il tortino di formaggio e mascarpone con le mandorle sgusciate rimaste e servite.



