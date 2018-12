Torta fondente al cioccolato gianduia

PROCEDIMENTO

TRITATE finemente il cioccolato e fondetelo a bagnomaria o al microonde con il burro, mescolate e lasciate intiepidire.



SGUSCIATE le uova e separate i tuorli dagli albumi. Con la frusta elettrica montate i tuorli con lo zucchero e i semini del baccello di vaniglia, finchè saranno chiari e spumosi.



AMALGAMATE il cioccolato fuso alla crema di tuorli e mescolate. Aggiungete gli albumi montati a neve con delicati movimenti dal basso verso l'alto, aiutandovi con una spatola o con un cucchiaio di legno.



VERSATE il composto in uno stampo basso e rettangolare di circa 22x28 cm, foderato con carta da forno bagnata e strizzata e cuocete la torta in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti.



SFORNATELA, lasciatela completamente raffreddare e sformatela su un piatto da portata, poi lasciatela riposare per almeno 6 ore.



SPOLVERIZZATE la torta con zuccherini, chicchi di melagrana e frollini spezzettati.



