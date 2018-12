Lasagnette di terra e di mare

PROCEDIMENTO

PER LE LASAGNETTE disponete sul piano di lavoro la farina a fontana e bversate nell'incavo al centro le uova e l'olio, quindi mescolate con una forchetta e, quando la farina si è amalgamata, impastate energeticamente fino a ottenere un composto sodo ed elastico. Poi, formate una palla con l'impasto, avvolgetela in un canovaccio e lasciate riposare per 1 ora almeno.



TIRATE L'IMPASTO per ottenere una sfoglia sottile aiutandovi con la macchina per la pasta oppure con il mattarello. Poi, ripiegate la sfoglia su se stessa nel senso verticale per diverse volte e quindi tagliatela nel senso orizzontale con un coltello ben affilato. A questo punto, allargate le pappardelle sul piano di lavoro infarinato e lasciatele asciugare.



PER IL CONDIMENTO disponete le vongole in uno scolapasta e scaicquatele sotto l'acqua corrente. Mondate loscalogno, tritale e sciacquatelo. Poi, fatelo rosolare in padella con l'olio e l'aglio con la buccia. Quando ha preso colore, unite le vongole e sfumate con il vino bianco. Regolate di sale e pepe.



MONDATE gli spinaci e lavateli con cura. Poi, lessate le lasagnette in abbondante acqua salata. Scolatele al dente e conditele con poco olio, allungato con un goccio di acqua di cottura. Versate la pasta nella padella con le vongole unite gli spinaci, un filo d'olio e mescolate.





