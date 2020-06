Palermo, partorì mentre era in coma: Hafiza ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus

La 34enne Hafiza, originaria del Bangladesh, è diventata un simbolo della lotta al Covid-19. Dopo una lunga degenza e dopo essere diventata mamma, partorendo mentre era in coma, è riuscita finalmente a sconfiggere il coronavirus. La giovane donna, residente da diversi anni a Palermo, era arrivata un mese fa da Londra in avanzato stato di gravidanza e dopo avere avvertito i primi sintomi era stata ricoverata nell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo dove era risultata positiva al Covid-19. Poi, a causa di un aggravamento delle sue condizioni, i medici avevano deciso di effettuare un taglio cesareo urgente alla trentesima settimana. Era nata così in buone condizioni la piccola Raisha, che ora è ricoverata nell'ospedale di Taormina per una lieve anomalia congenita cardiaca. Dopo il parto, Hafiza era stata sedata e posta dai medici in coma farmacologico.