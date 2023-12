Roma, incendio in un appartamento: morta una donna

A Roma una donna è morta a causa di un incendio avvenuto in un appartamento al primo piano in via dei Giornalisti 64.

Diversi inquilini sono stati evacuati dallo stabile, di sei piani, invaso dal fumo dove sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre. Ma all'interno dell'appartamento in fiamme è stato rinvenuto il corpo della donna ormai privo di vita.