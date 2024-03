Il Pontefice, che venerdì sera aveva deciso di non recarsi alla Via crucis al Colosseo , è entrato nella Basilica sulla sedia a rotelle, venendo poi aiutato a mettersi su una sedia. Il rito è iniziato nell'atrio con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale. Alla processione verso l'altare, con il cero pasquale acceso e il canto dell'Exultet, è seguita la Liturgia della Parola e la Liturgia battesimale, nel corso della quale il Papa ha amministrato i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 8 adulti (quattro italiani, due coreani, un giapponese e una albanese). "La Pasqua fa rotolare via i macigni della morte", ha ricordato il Pontefice nella sua omelia.

"A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza", ha detto papa Francesco.

"Aneliti di pace spezzati dalla ferocia della guerra" "Sono 'macigni della morte' - ha sottolineato - e li incontriamo, lungo il cammino, in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l'entusiasmo e la forza di andare avanti: nelle sofferenze che ci toccano e nelle morti delle persone care, che lasciano in noi vuoti incolmabili; nei fallimenti e nelle paure che ci impediscono di compiere quanto di buono abbiamo a cuore; in tutte le chiusure che frenano i nostri slanci di generosità e non ci permettono di aprirci all'amore; nei muri di gomma dell'egoismo e dell'indifferenza, che respingono l'impegno a costruire città e società più giuste e a misura d'uomo; in tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell'odio e dalla ferocia della guerra".

"La vittoria della vita sulla morte" Secondo il Pontefice, "quando sperimentiamo queste delusioni, abbiamo la sensazione che tanti sogni siano destinati a essere infranti e anche noi ci chiediamo angosciati: chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro?". Ma la Pasqua di Cristo, ha proseguito, è "la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. È il Signore, Dio dell'impossibile che, per sempre, ha rotolato via la pietra e ha cominciato ad aprire i nostri sepolcri, perché la speranza non abbia fine".

"Da quel momento - ha aggiunto papa Francesco -, se ci lasciamo prendere per mano da Gesù, nessuna esperienza di fallimento e di dolore, per quanto ci ferisca, può avere l'ultima parola sul senso e sul destino della nostra vita". Da quel momento, "se ci lasciamo afferrare dal Risorto, nessuna sconfitta, nessuna sofferenza, nessuna morte potranno arrestare il nostro cammino verso la pienezza della vita".