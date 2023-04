Lite in strada a Novara, un 30enne grave in ospedale

A Novara un uomo di 30 anni, di origine tunisina, è in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato colpito al petto con un oggetto affilato nel corso di una lite in strada.

Sottoposto a intervento chirurgico, si trova in prognosi riservata. L'episodio è accaduto nel quartiere Sant'Agabio, in via Riotta, nella periferia est della città, dove la quota di popolazione di origine straniera è elevata. La polizia sta indagando sull'accaduto, dopo che l'allarme era stato lanciato da una serie di passanti e anche dal presunto aggressore, un connazionale del ferito, 43 anni, che ha atteso l'arrivo dei soccorsi e anche degli agenti.