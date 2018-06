Migranti, Guardia costiera a navi: coordinarsi con la Libia

Nel caso in cui si verifichi un evento di "distress", una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo luogo con loro. E' quello che la Guardia costiera italiana scrive in un "messaggio circolare, di carattere tecnico-operativo" per tutte le navi che si trovino in zona libica nel momento in cui si verifichi un'emergenza.