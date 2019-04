Muore cadendo dalle scale a Viterbo, il fratello: "Voglio la verità"

“Voglio che Andrea dica la verità, io non incolpo nessuno ma voglio sapere cosa è successo”. Così William, il fratello di Maria Sestina, morta apparentemente per una caduta dalle scale a Viterbo, commenta a "Pomeriggio Cinque" la notizia delle indagini riguardanti il compagno della 26enne, Andrea.



“Quel giorno abbiamo ricevuto una telefonata. Lui diceva ‘Siamo caduti mentre ci abbracciavamo’ ma parlava solo di se stesso dicendo che si era fatto male”. Il ricordo di quei momenti per il fratello è difficile da sopportare e si rimprovera per non averla in qualche modo protetta: “Non ero con lei”, ripete scuotendo la testa durante l'intervista.