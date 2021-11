18 novembre 2021 08:11

Roma, medici e infermieri scendono in piazza: "Siamo prostrati ed esausti"

I medici e gli infermieri di pronto soccorso hanno manifestato mercoledì, in piazza Santi Apostoli a Roma perché, dopo due anni dall'inizio della pandemia da Covid "ci ritroviamo prostrati ed esausti a continuare a combattere su due fronti mentre affrontiamo una crisi strutturale mai vissuta prima". Sul sito della Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza, si legge: "Le problematiche che ci affliggono sono numerose e non hanno ancora ricevuto costruttive attenzioni". I medici, gli infermieri - ma anche specializzandi e professori - sono scesi in piazza vestiti con un camice bianco e un nastro blu scuro, e hanno lanciato l'appello a "salvare la medicina d'urgenza", prostata in particolare dalla "carenza di organico". Il sit-in è stato organizzato per "sensibilizzare decisori e opinione pubblica affinché si lavori alla ricostruzione di un sistema efficiente".