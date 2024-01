Il deputato di FdI Emanuele Pozzolo e il vecchio tweet pro armi: "Mai vista una pistola sparare da sola"

In merito a una strage in Oregon, Pozzolo scriveva in un post su facebook, poi ripreso su twitter, che "per Obama è sempre colpa delle armi. Eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola"

Nel 2015 il deputato piemontese di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo - proprietario della pistola da cui è partito il colpo al veglione di Capodanno alla Pro loco di Rosazza - utilizzava l'hashtag "progun", difendendo in diversi post sui social il diritto dei cittadini ad armarsi per autodifesa.

I tweet pro armi In queste ore il deputato è al centro delle polemiche per il caso del ferimento di una persona, avvenuto per un colpo di arma da fuoco partito dalla pistola di proprietà del politico, durante la notte di Capodanno, in una festa nel Biellese a cui era presente anche il sottosegretario Andrea Delmastro (che non c’era nel momento dell’incidente). Il 31enne ferito è il genero di un uomo della scorta di Delmastro. Da una prima ricostruzione risulta che il colpo è partito da una mini-pistola, una North american arms LR22 regolarmente detenuta, che Pozzolo stava mostrando ad alcuni presenti. "Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare", ha detto il deputato.

In un suo post su Facebook, sempre del 2015, aveva fatto sua una citazione: "Sarebbe ora di cambiare mentalità. Proteggere i propri beni non è un delitto. Il problema non è 'farsi giustizia da se'' ma impedire sia commessa un'ingiustizia. Se ciò impone l'uso di un'arma, pazienza". E in un altro post si legge il cartello ironico firmato 'Firearms United Italy': "Attenzione criminali, terroristi: tutti i cittadini onesti sono stati disarmati per la vostra sicurezza. Buon divertimento".

Facebook