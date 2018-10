Prima neve in Abruzzo: disagi e animali isolati sul Gran Sasso

Prima neve di stagione in Abruzzo, con, in particolare, 25 centimetri caduti ad Ovindoli (L'Aquila). Tutti i quattro comprensori sciistici regionali sono stati interessati dall'ondata di maltempo che ha portato le prime precipitazioni nevose: Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso si sono svegliate con circa 10 centimetri di neve. Nevicate anche sull'Altopiano delle Cinquemiglia. Sulla Maielletta, nei pressi dell'Albergo Ristorante Mamma Rosa sono caduti 20 centimetri di neve. Stessa situazione a Prati di Tivo (Teramo). Neve anche nelle località sciistiche della Marsica con la coltre bianca che ha abbondantemente ricoperto Marsia e Ovindoli, qui con 25 centimetri. Con i fiocchi anche i disagi: animali isolati a ridosso del Gran Sasso e la Ss 17 Bis diramazione C per Campo Imperatore chiusa in località Fossa di Paganica (L'Aquila)