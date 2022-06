26 giugno 2022 08:27

Dopo il Cervino conquista anche il Monte Bianco: l'impresa del baby scalatore 12enne

Nuovo record per Federico Tomasi, il baby scalatore che lo scorso anno era balzato agli onori delle cronache per aver scalato, a 11 anni, Cervino e Monviso nel giro di due mesi. Ora, che di anni ne ha 12, ha conquistato anche il Monte Bianco: è il più giovane scalatore ad aver raggiunto il tetto d'Europa. "Stamattina (sabato mattina, ndr), alle ore 07.51, il mio bambino, accompagnato dalla guida alpina Matteo Faletti, dopo otto ore consecutive di camminata (è partito a mezzanotte dal Rifugio Francesco Gonella) ha raggiunto la cima del Monte Bianco (4.810 metri). Il tetto d'Europa. Sono emozionato e commosso. Lo ha fatto dalla Via italiana la più lunga e faticosa delle tre che portano in cima. Resta ancora una lunga discesa verso Chamonix", ha scritto Fabio Tomasi, il padre del ragazzo, su Facebook.