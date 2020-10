Da Montichiari (BS), Matteo Ruggeri è il pastore transumante più giovane d'Italia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Matteo Ruggeri ha poco più di 20 anni ed è il più giovane pastore transumante d'Italia. Già a sei anni risparmiava per comprare la sua prima pecora, sognando di fare questa vita. Oggi ne vanta ben 600 e con il suo gregge viaggia felice alla ricerca di posti dove far pascolare i suoi animali. Un viaggio che solitamente dura tre settimane, percorrendo mediamente dieci chilometri al giorno durante i quali deve proteggere il suo gregge da pericoli come traffico e turismo.