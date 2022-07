02 luglio 2022 15:54

Da Milano a Napoli, da Sassari a Catania, si celebra il giorno del Pride

Diverse città celebrano il giorno del Pride, l'orgoglio della comunità Lgbtqi+. Manifestazioni da nord a sud a pochi giorni dall'attacco terroristico ad Oslo, che ha colpito la comunità gay. Sotto il sole cocente bandiere arcobaleno e carri colorati sfilano a Milano, dove all'evento aderiscono associazioni e brand, centri sociali e sindacati, famiglie arcobaleno con i loro bambini. "Siamo qui per i diritti di tutti - dicono Barbara e Chiara, mamme di Leonardo -. Le famiglie arcobaleno hanno presentato una proposta di legge per il matrimonio egualitario, per essere riconosciute come famiglie a tutti gli effetti". In testa al corteo, anche i Giovani cristiani Lgbtqi+